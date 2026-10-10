Bani pentru copiii care fac sport! Vouchere de până la 250 de lei pe lună și ajutoare de 700 de lei. Cine le poate primi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 16:39

Părinții care își înscriu copiii la activități sportive pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar, în funcție de localitatea în care locuiesc și de programul pentru care sunt eligibili. Unele primării acordă vouchere lunare pentru plata abonamentelor la cluburile sportive, în timp ce alte autorități oferă sume anuale pentru practicarea sportului. În plus, de la 1 ianuarie 2027 este prevăzută introducerea unui tichet național de 150 de lei pe lună pentru copiii și juniorii care practică sport de performanță.

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