Bani pentru copiii care fac sport! Vouchere de până la 250 de lei pe lună și ajutoare de 700 de lei. Cine le poate primi
Copil care practică fotbalul
Părinții care își înscriu copiii la activități sportive pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar, în funcție de localitatea în care locuiesc și de programul pentru care sunt eligibili. Unele primării acordă vouchere lunare pentru plata abonamentelor la cluburile sportive, în timp ce alte autorități oferă sume anuale pentru practicarea sportului. În plus, de la 1 ianuarie 2027 este prevăzută introducerea unui tichet național de 150 de lei pe lună pentru copiii și juniorii care practică sport de performanță.
Tichetul de sportiv de 150 de lei pe lună. Cine va putea primi banii din 2027
Una dintre măsurile prevăzute de lege este acordarea unui tichet de sportiv în valoare de 150 de lei lunar. Acest ajutor ar urma să fie disponibil de la 1 ianuarie 2027 și se adresează copiilor și juniorilor legitimați la cluburi sau alte structuri sportive recunoscute. Pentru a beneficia de bani, aceștia trebuie să practice sportul în mod organizat, să participe la antrenamente și să se pregătească pentru competiții sportive oficiale, desfășurate în țară sau în străinătate.
Tichetul nu va putea fi folosit pentru orice cumpărătură, ci doar pentru cheltuieli legate de activitatea sportivă. Părinții vor putea achiziționa echipamente și articole necesare disciplinei practicate de copil, iar banii vor putea acoperi și transportul între localități, suplimentele nutritive sau serviciile de recuperare medicală. Ajutorul va putea fi utilizat doar pe teritoriul României, iar fiecare beneficiar va avea dreptul la un singur tichet pe lună.
Potrivit legislației, tichetul va fi valabil timp de un an de la data emiterii. De asemenea, acesta nu va înlocui alte forme de venit sau sprijin acordate sportivilor de cluburile la care sunt legitimați. Măsura este diferită de programele organizate de primării, care au propriile reguli și pot acorda alte sume.
În trecut, a existat și un program național prin care copiii puteau primi un voucher de 300 de lei pentru cumpărarea echipamentelor sportive. Acesta a fost introdus prin OUG nr. 157/2020 și s-a adresat copiilor născuți între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2014, care nu mai fuseseră legitimați la un club sportiv și se înscriau pentru prima dată în perioada stabilită de lege. Voucherul era netransmisibil și putea fi folosit timp de șase luni de la tipărire. Programul a fost destinat anului 2020 și nu trebuie confundat cu ajutorul de 150 de lei prevăzut pentru 2027.
Brașov și Cluj-Napoca, ajutoare pentru copiii care practică sport. Ce sume se acordă
La Brașov, autoritățile locale au introdus programul „Sănătate prin Sport pentru Copii”, prin care elevii eligibili pot primi un voucher de 150 de lei pe lună. Banii sunt destinați practicării sportului în cadrul cluburilor acceptate în program și pot acoperi o parte din abonamentul sau cotizația lunară. Măsura se adresează copiilor care au domiciliul în municipiul Brașov și sunt înscriși la o unitate de învățământ din rețeaua școlară locală.
De acest sprijin financiar pentru sport pot beneficia elevii începând cu clasa pregătitoare și până la terminarea liceului, dacă practică o disciplină sportivă la un club eligibil. În septembrie 2026, programul a început cu 17 cluburi sportive, care ofereau activități precum fotbal, baschet, handbal, volei, natație, schi, patinaj, hochei, arte marțiale, judo, dans sportiv, scrimă, polo, gimnastică și șah.
Acordarea voucherelor se face în limita banilor disponibili, iar dacă numărul cererilor eligibile este mai mare decât fondurile alocate, contează ordinea în care acestea au fost depuse. Părinții trebuie să se înscrie în program și să verifice dacă structura sportivă la care merge copilul se află pe lista cluburilor acceptate.
La Cluj-Napoca, sprijinul este diferit. Municipalitatea a aprobat pentru anul școlar 2025-2026 acordarea sumei de 700 de lei pe elev, pentru susținerea activităților sportive. Ajutorul a fost destinat elevilor din clasa a III-a care frecventau școlile de stat din municipiu. Ulterior, în 2026, Consiliul Local a aprobat acordarea aceleiași sume și elevilor din clasa a III-a de la unitățile de învățământ particulare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu.
Spre deosebire de voucherele lunare, cei 700 de lei reprezintă un sprijin acordat pentru anul școlar. Programul are reguli stabilite de autoritățile locale și nu se adresează tuturor copiilor din România. Pentru anul școlar 2026-2027, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat continuarea sprijinului de 700 de lei pentru elevii din clasa a III-a, atât din învățământul de stat, cât și din cel particular eligibil.
Vouchere de 250 de lei în București. Ce programe au Sectoarele 1 și 2
În București, autoritățile din Sectorul 1 au derulat programul „Sport pentru fiecare”, prin care copiii înscriși în grădinițele, școlile și liceele de stat puteau primi câte 250 de lei pe lună pentru practicarea sportului. Programul a avut un buget total de 12 milioane de lei, iar banii puteau fi folosiți pentru achitarea abonamentelor, cotizațiilor sau altor taxe necesare participării la activități sportive organizate.
Pentru a primi voucherul, beneficiarii trebuiau să fie înscriși într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 și să practice un sport în cadrul unei structuri afiliate unei federații sportive naționale. Ajutorul era acordat în limita locurilor disponibile și a bugetului stabilit de autoritățile locale.
Programul „Sport pentru fiecare” s-a încheiat la finalul lunii iulie 2026. Pentru anul școlar 2026-2027, Primăria Sectorului 1 a anunțat un alt program, numit „Sport în școli”. Acesta nu presupune acordarea unor vouchere lunare, ci le oferă elevilor posibilitatea de a participa gratuit la activități sportive organizate după orele de curs, în sălile de sport ale școlilor.
Printre disciplinele anunțate se numără fotbalul, baschetul, handbalul, voleiul, atletismul, înotul, tenisul de masă, judo, karate și șahul. Astfel, copiii pot practica sportul fără ca părinții să plătească pentru aceste activități în cadrul programului.
În Sectorul 2 există un program separat, numit „Dăruim speranță pentru performanță în sport”. Acesta prevede acordarea unor vouchere în valoare de 250 de lei pe lună pentru beneficiarii eligibili din învățământul preuniversitar de stat. Banii pot fi utilizați pentru plata abonamentelor, cotizațiilor lunare sau taxelor necesare practicării unui sport în cadrul structurilor partenere.
Acordarea voucherelor depinde de numărul de locuri disponibile și de bugetul alocat programului. În 2024, proiectul s-a desfășurat în 73 de unități de învățământ și a avut aproximativ 3.500 de beneficiari. În total, au fost acordate peste 41.000 de vouchere pentru sport.
Vouchere pentru sport oferite și de organizații private. Ce trebuie să știe părinții
Pe lângă ajutoarele finanțate de stat și de primării, există și programe organizate de asociații private. Acestea pot oferi vouchere pentru participarea la competiții, antrenamente, tabere sau alte activități sportive. Condițiile sunt stabilite de fiecare organizație, iar sprijinul nu se acordă automat tuturor copiilor care practică sport.
Un exemplu este Asociația Tabere cu Suflet, care oferă vouchere de performanță copiilor cu rezultate bune la competiții sportive. Acestea pot fi folosite pentru tabere de profil, antrenamente sau activități organizate de asociație. Prin sistemul „Fii Activ!”, voucherele pot avea valori de 50, 100 sau 500 de lei, pot oferi reduceri de 10% ori 20% sau pot acoperi integral costul unei activități.
Sumele pe care le pot primi copiii pentru sport diferă, așadar, de la un program la altul. Tichetul național de 150 de lei pe lună este prevăzut pentru 2027, în timp ce la Brașov există un sprijin local de 150 de lei lunar. În Sectorul 2, programul prevede 250 de lei pe lună, iar în Sectorul 1 aceeași sumă a fost acordată printr-un program care s-a încheiat în iulie 2026. La Cluj-Napoca, ajutorul este de 700 de lei pe an școlar pentru elevii din clasa a III-a care îndeplinesc condițiile. Părinții trebuie să țină cont că nu orice copil poate primi automat aceste sume. În funcție de program, pot conta vârsta, domiciliul, școala la care învață copilul, legitimarea la un club sportiv și disciplina practicată. De aceea, înainte de înscriere, este necesară verificarea condițiilor stabilite de autoritatea locală sau de organizația care acordă sprijinul.
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