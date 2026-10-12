Alexander Zverev va încheia anul 2026 pe primul loc ATP, după eliminarea lui Carlos Alcaraz la Shanghai

Alexander Zverev este sigur că va termina sezonul 2026 pe prima poziție în clasamentul ATP. Eliminarea lui Carlos Alcaraz în turul al treilea al turneului de la Shanghai a închis lupta pentru supremația mondială de la finalul anului, în condițiile în care Jannik Sinner și-a încheiat deja sezonul.
Pentru tenismenul german în vârstă de 29 de ani, această performanță reprezintă o premieră în carieră și completează un sezon în care a câștigat titlurile de la Roland Garros și US Open.
Înfrângerea lui Alcaraz a decis lupta pentru primul loc ATP
Carlos Alcaraz a fost învins luni, 12 octombrie, de belgianul Zizou Bergs, în runda a treia a Shanghai Masters. Rezultatul i-a oferit lui Zverev certitudinea matematică a încheierii anului pe primul loc mondial.
Înaintea turneului, germanul avea două variante pentru a-și asigura această performanță: să ajungă în semifinale sau ca ambii urmăritori care îl mai puteau depăși, Carlos Alcaraz și Ben Shelton, să fie eliminați. Shelton părăsise deja competiția după înfrângerea în fața francezului Arthur Gea.
Deși are garantată prima poziție la finalul sezonului, Zverev nu a preluat încă efectiv conducerea clasamentului ATP. Jannik Sinner figurează în continuare pe primul loc, însă retragerea italianului din competițiile rămase deschide drumul schimbării liderului.
Zverev a ajuns la 60 de victorii în acest sezon
La Shanghai, Alexander Zverev l-a învins pe francezul Quentin Halys cu 6-4, 6-7, 6-3 și s-a calificat în optimile de finală. Succesul a fost al 60-lea obținut de german în sezonul 2026.
Rezultatul vine într-un an în care Zverev și-a trecut în palmares trofeele de la Roland Garros și US Open, consolidându-și candidatura la prima poziție mondială.
Germanul va deveni astfel al doilea jucător din țara sa care ajunge în fruntea clasamentului ATP, după Boris Becker, care a ocupat această poziție în 1991. Distincția de lider la finalul sezonului este însă o premieră pentru Zverev.