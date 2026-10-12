Alexander Zverev va încheia anul 2026 pe primul loc ATP, după eliminarea lui Carlos Alcaraz la Shanghai

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 19:31

Alexander Zverev este sigur că va termina sezonul 2026 pe prima poziție în clasamentul ATP. Eliminarea lui Carlos Alcaraz în turul al treilea al turneului de la Shanghai a închis lupta pentru supremația mondială de la finalul anului, în condițiile în care Jannik Sinner și-a încheiat deja sezonul.

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