Adrian Mutu, în pole position să preia echipa națională: „Da, m-aș întoarce”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 10:36

Adrian Mutu este luat în calcul pentru o revenire pe banca naționalei României U21, în contextul în care Federația Română de Fotbal analizează schimbarea selecționerului Costin Curelea după ratarea calificării la Campionatul European din 2027. Fostul internațional se declară deschis unui nou mandat și consideră că dezvoltarea juniorilor trebuie susținută printr-un sistem care să ofere continuitate.

Distribuie articolul