Adrian Mutu, în pole position să preia echipa națională: „Da, m-aș întoarce”

Adrian Mutu este luat în calcul pentru o revenire pe banca naționalei României U21, în contextul în care Federația Română de Fotbal analizează schimbarea selecționerului Costin Curelea după ratarea calificării la Campionatul European din 2027. Fostul internațional se declară deschis unui nou mandat și consideră că dezvoltarea juniorilor trebuie susținută printr-un sistem care să ofere continuitate.
Adrian Mutu, o variantă pentru banca României U21
Ratarea prezenței la turneul final european pune în discuție viitorul lui Costin Curelea la conducerea reprezentativei de tineret. În acest context, Adrian Mutu, liber de contract, ar fi opțiunea preferată de conducerea FRF pentru preluarea echipei.
O eventuală numire ar marca întoarcerea fostului atacant la o reprezentativă pe care a mai pregătit-o între ianuarie 2020 și aprilie 2021. În primul său mandat, Mutu a obținut calificarea la Campionatul European U21.
Ce spune Adrian Mutu despre un nou mandat la naționala de tineret
Întrebat despre perspectiva de a pregăti din nou România U21, Mutu a spus că ar accepta să contribuie la dezvoltarea fotbalului juvenil. În opinia sa, obiectivul nu ar trebui să se limiteze la rezultatele unei singure generații.
„Da, m-aș întoarce, pentru că îmi place să pun umărul la reconstrucția fotbalului în general și asta trece prin nivelurile de jos, prin copii și juniori. Scopul nostru ar trebui să fie nu să creștem o generație, ci să formăm un sistem în care creștem generații. Indiferent cine ar conduce o echipă națională sau o instituție, sistemul trebuie să rămână”, a declarat Adrian Mutu.
Mutu pune accent pe principiile de joc și continuitate
Fostul selecționer al naționalei U21 consideră că formarea jucătorilor trebuie să urmeze o direcție stabilă, care să nu depindă de schimbările de antrenori sau de conducere. El pune principiile de joc înaintea alegerii unei anumite formule tactice.
„Important e să construim un sistem care produce generații. Asta ar trebui noi să ne dăm seama, pentru că degeaba ne gândim la generații dacă nu ne gândim la un sistem. Dar degeaba ne gândim la 4-4-2, 4-3-3, dacă nu ne gândim că cele mai importante lucruri sunt principiile de joc, nu sistemele în care se joacă”, a explicat Mutu.
Astfel, disponibilitatea pentru un nou mandat vine însoțită de o viziune care depășește următoarea campanie de calificare: construirea unui cadru de pregătire capabil să susțină succesiv mai multe generații de fotbaliști.