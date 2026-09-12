Weekend cu furtuni și ploi însemnate cantitativ. Meteorologii au emis cod galben - HĂRȚI

Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale țării, în acest weekend. Meteorologii anunță ploi și averse însemnate, însoțite local de fenomene de instabilitate atmosferică, iar pentru mai multe județe din est și pentru zonele montane din Buzău și Prahova a fost emis cod galben.
”Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est şi local în centru şi sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm) şi vijelii (viteze în general de 40...60 km/h)”, au transmis, sâmbătă, meteorologii ANM.
Potrivit sursei citate, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 10...15 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30 l/mp. Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum şi la munte în general cu viteze de 40...60 km/h.
Sămbătă, în intervalul 10.00 – 20.00, este cod galben de vânt puternic în judeţele Mehedinţi şi Dolj.
”Pe parcursul zilei de sâmbătă vântul va prezenta intensificări în judeţele Mehedinţi şi Dolj cu viteze de 50...65 km/h”, anunţă ANM.
În intervalul 12 septembrie, ora 14.00 – 13 septembrie, ora 05.00, este cod galben de ploi însemnate în judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila şi în zona de munte a judeţelor Buzău şi Prahova.
”În judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila şi zona de munte a judeţelor Buzău şi Prahova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20...25 l/mp şi local de peste 30...40 l/mp”, a transmis ANM.