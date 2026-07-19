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Spectacol aviatic de excepție în București, cu ocazia Zilei Aviației - LIVE

Ziua Aviației Române

Ziua Aviației Române

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 09:47
Actualizat19 iul. 2026, 10:08

Demonstrații aeriene spectaculoase cu ocazia Zilei Aviației Române. Aeronavele militare vor survola deasupra Monumentului Eroilor Aerului din Capitală, iar la sol vor avea loc ceremonii militare și religioase în memoria celor căzuți în misiune.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și reprezintă un moment de recunoștință pentru contribuția aviației la dezvoltarea și securitatea țării. Cu acest prilej, în București, sunt organizate ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane, survoluri ale aeronavelor și demonstrații aeriene.



Înaintea manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, aeronavele militare au efectuat zborurile de antrenament programate în perioada 16-18 iulie. Exercițiile au avut rolul de a pregăti survolurile și demonstrațiile aeriene incluse în programul oficial al ceremoniilor.

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