Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Primăria anunță că se termină unul dintre cele mai vechi șantiere din București. Au început asfaltările la liniile de tramvai
Lucrări pe Prelungirea Ghencea
Primăria Capitalei anunță reluarea în forță a lucrărilor la proiectul de modernizare a Bulevardului Prelungirea Ghencea, unul dintre cele mai vechi șantiere de infrastructură din București. Autoritățile spun că a început asfaltarea la liniile de tramvai și că lucrările avansează pe tronsonul cuprins între străzile Brașov și Râul Doamnei.
Citește și
- 08:47Spectacol aviatic de excepție în București, la ora 10:00, cu ocazia Zilei Aviației
- 23:36Furtuna a făcut prăpăd în Bistrița-Năsăud. Copaci puși la pământ, un stâlp de înaltă tensiune lovit de fulger - VIDEO
- 23:22Revolta lui Ioan Aurel Pop împotriva exceselor „corectitudinii politice”. „Pe noi cine ne apără de antiromânism?”
- 22:12Primești 500 de euro dacă îți botezi copilul. Inițiativa unui miliardar a stârnit controverse
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News