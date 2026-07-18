Primăria anunță că se termină unul dintre cele mai vechi șantiere din București. Au început asfaltările la liniile de tramvai

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 23:49

Primăria Capitalei anunță reluarea în forță a lucrărilor la proiectul de modernizare a Bulevardului Prelungirea Ghencea, unul dintre cele mai vechi șantiere de infrastructură din București. Autoritățile spun că a început asfaltarea la liniile de tramvai și că lucrările avansează pe tronsonul cuprins între străzile Brașov și Râul Doamnei.

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