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Tren internațional blocat pe câmp, în caniculă, în apropiere de Caracal. Sute de minute întârziere
Tren in miscare
Publicat19 iul. 2026, 12:53
SursăRealitatea PLUS
Trenul IR 12079, care circulă pe relația Budapesta – București Nord, este blocat pe câmp, între stațiile Caracal și Fărcașele, după defectarea accidentală a unei locomotive. Garnitura are deja câteva ore întârziere, iar situația pasagerilor este dificilă, în condițiile unei zile caniculare.
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