Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Tren internațional blocat pe câmp, în caniculă, în apropiere de Caracal. Sute de minute întârziere

Tren in miscare

Tren in miscare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 12:53
SursăRealitatea PLUS

Trenul IR 12079, care circulă pe relația Budapesta – București Nord, este blocat pe câmp, între stațiile Caracal și Fărcașele, după defectarea accidentală a unei locomotive. Garnitura are deja câteva ore întârziere, iar situația pasagerilor este dificilă, în condițiile unei zile caniculare.

Trenul IR 12079, care circulă pe relația Budapesta – București Nord, staționează în linie curentă între stațiile Caracal și Fărcașele, după defectarea accidentală a locomotivei de remorcare EA 014, aflată în perioada de garanție asigurată de SC RELOC SA Craiova.

Pentru reluarea circulației, a fost trimisă o locomotivă de schimb. De asemenea, la fața locului se deplasează echipa de intervenție a societății care a modernizat locomotiva, responsabilă de mentenanță și de respectarea obligațiilor din garanție.

CFR Călători își cere scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și transmite că depune toate eforturile necesare pentru reluarea circulației în condiții de siguranță, în cel mai scurt timp posibil.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

IR 12079tren internationalblocat caracal

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe