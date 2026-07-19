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Mare atenție, șoferi! Trafic aglomerat pe A1 între Nădlac şi Deva. Rutele alternative recomandate de polițiști

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 14:07

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, duminică după-amiază, pe autostrada A1, între Nădlac și Deva, pe sensul de mers către Deva, din cauza valorilor ridicate de trafic și a capacității reduse de preluare a autovehiculelor pe tronsonul Margina–Coșevița al DN68A. Polițiștii le recomandă șoferilor care tranzitează zona să utilizeze rute alternative.

Aglomeraţie pe Autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că duminică după amiază, este semnalată aglomeraţie pe Autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, judeţul Timiş, formându-se coloană de autovehicule, din cauza capacităţii reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina - Coşeviţa.

Rute ocolitoare pentru șoferi

Poliţiştii recomandă şoferilor rute alternative, în funcţie de destinaţia către care se îndreaptă.

Potrivit sursei citate, rutele ocolitoare sunt: A6 - Lugoj - DN 6; autostrada A1 kilometrul 536 - DN 7; A1 kilometrul 443 - Traian Vuia - DN 6; drumul naţional 7 Arad - Bârzava - Deva sau drumul naţional 6 Timişoara - Caransebeş - Drobeta Turnu Severin.

Recomandările polițiștilor

Poliţia le recomandă şoferilor să se informeze cu privire la condiţiile de trafic de pe traseul pe care îl au de parcurs, să nu se angajeze în depăşirea coloanelor de autovehicule şi să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă.

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