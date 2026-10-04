MOBEX 2026. Rezerviștii vin în civil, primesc cod QR la intrare, și ies echipați și înarmați. Pașii, explicați de un general

Publicat 4 oct. 2026, 15:25 Actualizat 4 oct. 2026, 15:38 Sursă Realitatea PLUS

Cel mai mare exercițiu de mobilizare a militarilor în rezervă organizat în București și Ilfov începe luni, 5 octombrie, și se va desfășura până pe 12 octombrie 2026. MOBEX 2026 are ca scop verificarea modului în care sunt pregătite structurile de apărare și a funcționării planurilor de mobilizare.

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