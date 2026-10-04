MOBEX 2026. Rezerviștii vin în civil, primesc cod QR la intrare, și ies echipați și înarmați. Pașii, explicați de un general
Cel mai mare exercițiu de mobilizare a militarilor în rezervă organizat în București și Ilfov începe luni, 5 octombrie, și se va desfășura până pe 12 octombrie 2026. MOBEX 2026 are ca scop verificarea modului în care sunt pregătite structurile de apărare și a funcționării planurilor de mobilizare.
Pentru rezerviștii care participă la exercițiu, prima etapă începe chiar de mâine dimineață. Aceștia vor primi la domiciliu ordinul de chemare, iar documentul va fi înmânat de reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor.
General-maior Mircea Gologan a explicat ce trebuie să știe participanții și familiile acestora despre desfășurarea exercițiului.
Ordinul de chemare ajunge la domiciliul rezerviștilor
În perioada 5–12 octombrie, rezerviștii convocați pentru exercițiul MOBEX 2026 vor trece printr-un program de pregătire organizat la unitățile militare la care sunt repartizați.
General-maior Mircea Gologan a precizat că, începând de luni dimineață, ordinul de chemare va fi dus la domiciliul participanților. Familiile acestora sunt rugate să cunoască procedura, astfel încât prezența unui polițist la domiciliu să nu provoace îngrijorare.
„Exercițiul de mobilizare din municipiul București și județul Ilfov se desfășoară în perioada 5 la 12 octombrie. Pentru participanți este util să știe că începând de mâine dimineață Ministerul Administrației și Internelor va sosi la domiciliul acestora cu ordinul de chemare.
Rugămintea este ca familiile să cunoască acest lucru și să nu se sperie când o să vadă un polițist în uniformă pentru înmânarea ordinului de chemare. De asemenea, începând cu ziua de marți și până vineri inclusiv, rezerviștii se vor prezenta la unitățile la care sunt repartizați, unde vor participa la un program de pregătire cu durata de o singură zi.
La plecarea din unitate, acestea vor primi o adeverință care să justifice la locul de muncă absența și să primească contravaloarea salariului pentru ziua respectivă.”
Rezerviștii merg la unitățile la care sunt repartizați
După primirea ordinului de chemare, rezerviștii se vor prezenta la unitățile militare indicate, în intervalul de marți până vineri inclusiv. Fiecare participant va avea stabilită o anumită oră la care trebuie să ajungă.
Programul de pregătire va dura o singură zi. La finalul acestei zile, rezerviștii vor primi o adeverință care să le justifice absența de la serviciu și să permită acordarea contravalorii salariului pentru ziua respectivă.
În acest an, ordinul de chemare conține și informații suplimentare pentru deplasarea până la unitatea militară. Participanții vor putea vedea inclusiv mijloacele de transport în comun pe care le pot folosi și stația la care trebuie să coboare.
Un banner MOBEX îi va ajuta să găsească unitatea
Pentru ca rezerviștilor să le fie mai ușor să identifice unitatea la care au fost repartizați, organizatorii au pregătit și indicatoare vizibile la intrare.
La poarta unității va fi amplasat un banner mare pe care va fi înscris „MOBEX”. Astfel, cei chemați la exercițiu vor putea identifica mai ușor locul în care trebuie să se prezinte.
Odată ajunși în unitate, rezerviștii vor primi un ecuson. Pe acesta se vor afla un cod QR, numele participantului și funcția pe care este încadrat în cadrul exercițiului.
După sosire începe fluxul de echipare
După identificarea și înregistrarea rezerviștilor, aceștia vor intra în fluxul de echipare. Procedura presupune parcurgerea unei zone special amenajate în unitate, la finalul căreia participanții vor ieși echipați și înarmați.
General-maior Mircea Gologan a explicat concret cum se va desfășura această etapă.
„În ziua de pregătire rezerviștii trebuie să se prezinte la ora exactă specificată pe ordinul de chemare. Față de anul trecut am menționat pe ordinul de chemare și care sunt mijloacele de transport în comun și stația la care trebuie să coboare pentru unitate.
De asemenea, pentru a ușura identificarea unității unde trebuie să se prezinte, la poartă vor găsi un banner mare pe care scrie MOBEX. După ce se prezintă în unitate, rezerviștii vor primi un ecuson pe care au un cod QR, numele, funcția pe care sunt încadrați și vor continua pe fluxul de echipare.
Fluxul de echipare este în spatele nostru, deci vor intra pe la un capăt și vor ieși echipați și înarmați la celălalt capăt.”
Ministerul Apărării verifică periodic planurile de mobilizare
Exercițiul MOBEX 2026 are și o componentă de verificare a modului în care funcționează planurile de mobilizare. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale atrag atenția că, în timpul unor astfel de exerciții, pot apărea și informații false care să provoace îngrijorare în rândul populației.
General-maior Mircea Gologan a explicat că aceste exerciții fac parte dintr-un proces periodic de verificare.
„În general, la exercițiile de mobilizare apar știri false care încearcă să inducă panica în populație. Este foarte simplu de explicat. Odată la cinci ani, Ministerul Apărării Naționale verifică viabilitatea planurilor de mobilizare în fiecare județ.”
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