Revoltă pe una dintre cele mai iubite plaje din Italia. Doar o anumită categorie de clienți a primit un privilegiu, ceilalți acuză discriminare

Sezonul estival din 2026 vine cu reguli noi și extrem de stricte pe litoralul italian. În încercarea de a combate efectele turismului excesiv și de a proteja zonele naturale vulnerabile, autoritățile locale au început să adopte măsuri care au provocat deja numeroase controverse. Una dintre cele mai discutate decizii vizează folosirea umbrelelor de plajă, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

În unele dintre cele mai populare destinații turistice din Italia, regulile tradiționale sunt înlocuite cu restricții care schimbă complet experiența petrecerii unei zile la mare. Cea mai aprinsă dezbatere s-a iscat în Sardinia, unde o hotărâre recentă a stârnit nemulțumirea atât a turiștilor, cât și a localnicilor.

Umbrelele de plajă, interzise pentru majoritatea turiștilor

Pe spectaculoasa plajă Punta Molentis, aflată în localitatea Villasimius, autoritățile au decis să limiteze drastic utilizarea umbrelelor. Noua regulă permite amplasarea acestora doar în situații speciale, scrie La Reppublica .

Concret, de umbrele pot beneficia familiile care au copii cu vârsta sub 10 ani și persoanele care au depășit pragul de 65 de ani. Pentru restul vizitatorilor, instalarea unei umbrele pe plajă este interzisă.

Măsura a fost introdusă printr-o ordonanță semnată la începutul lunii iunie de primarul Gianluca Dessì și are ca scop protejarea unei zone naturale considerate extrem de fragile. Regiunea face parte dintr-un habitat protejat, afectat recent și de un incendiu puternic care a provocat pagube importante.

Potrivit regulamentului, fiecare familie care se încadrează în condițiile impuse poate instala o singură umbrelă.

Acces cu taxă și reguli stricte pentru vizitatori

Noile restricții nu se opresc însă aici. Pentru a intra pe plajă, turiștii trebuie să plătească o taxă de 10 euro de persoană.

În plus, accesul este permis doar într-un interval bine stabilit, între orele 08:00 și 20:30.

Autoritățile au interzis și alte structuri folosite pentru a crea umbră, precum foișoarele sau copertinele. De asemenea, sunt sancționate o serie de comportamente considerate periculoase pentru ecosistemul local.

Vizitatorii nu au voie să pătrundă în zonele cu dune, să deterioreze vegetația sau să abandoneze deșeuri pe plajă. Toate aceste fapte pot atrage sancțiuni.

Reacții dure după apariția noilor reguli

Decizia luată în Sardinia a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale.

Numeroși turiști și-au exprimat nemulțumirea, susținând că măsura este exagerată și dificil de înțeles în condițiile temperaturilor ridicate din timpul verii.

„Și ce ar trebui să facă cei fără copii, să se ardă la soare?”, a fost una dintre reacțiile critice apărute online după anunțarea noilor reguli.

Controversa a transformat plaja Punta Molentis într-unul dintre cele mai discutate subiecte turistice ale începutului de sezon în Italia.

O altă stațiune renunță la zeci de mii de umbrele

În timp ce Sardinia merge pe varianta restricțiilor severe, alte regiuni italiene încearcă să gestioneze aglomerația prin metode diferite.

În stațiunea Jesolo, din regiunea Veneto, autoritățile au decis să reducă semnificativ numărul de umbrele amplasate pe plajă.

Planul prevede eliminarea a aproximativ 20.000 de umbrele comparativ cu anii anteriori.

Scopul măsurii este creșterea spațiului disponibil pentru fiecare turist. Pentru a atinge acest obiectiv, configurația tradițională de 3x2 metri dintre șezlonguri va fi înlocuită cu una de 4x4 metri.

La finalul procesului, pe plajele stațiunii vor rămâne aproximativ 45.000 de umbrele.

Implementarea modificărilor nu se va face brusc, ci treptat, pe parcursul următorilor cinci ani.

O soluție complet diferită într-o altă zonă a Italiei

La Chiavari, autoritățile au ales o abordare aproape opusă.

În loc să limiteze accesul la echipamentele de plajă, administrația locală a lansat un sistem prin care turiștii pot închiria umbrele, șezlonguri și scaune la prețuri reduse.

Proiectul este administrat de societatea municipală Marina di Chiavari și urmărește să ofere variante accesibile pentru cei care nu doresc să cheltuiască sume mari pe litoral.

Costul închirierii este de numai 5 euro, iar echipamentele pot fi obținute inclusiv prin intermediul unor automate self-service instalate pe plajele Marina Giulia și Velieri.

Autoritățile susțin că inițiativa reprezintă o măsură socială menită să atenueze efectele creșterii costurilor din stațiunile balneare.

Plaja viitorului este deja testată în Bibione

În zona Pineta din Bibione, autoritățile experimentează un model complet nou de organizare a spațiului de pe litoral.

Conceptul este construit în jurul așa-numitei „umbrele individuale”, fiecare unitate fiind dotată cu șezlonguri de mari dimensiuni, de tip king-size.

Unele dintre aceste structuri includ și sisteme de încărcare pentru telefoane mobile, alimentate cu energie solară.

Totodată, gradul de ocupare al plajei poate fi verificat în timp real prin intermediul unor aplicații mobile, parte a unui sistem digital care permite gestionarea mai eficientă a fluxului de turiști și a spațiului disponibil pe litoral.