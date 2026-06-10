Plafonarea adaosului comercial se prelungește până la sfârșitul anului. Vezi lista alimentelor care nu se scumpesc

Adaosul comercial la 17 alimente de bază va rămâne plafonat până la 31 decembrie 2026, după ce măsura a fost adoptată prin vot final în Camera Deputaților. Decizia vine în contextul preocupărilor legate de inflație și de protejarea puterii de cumpărare a populației, în special a categoriilor cu venituri reduse.

Inițial, Guvernul stabilise o prelungire a plafonării până la 30 iunie 2026, însă parlamentarii au decis extinderea termenului cu încă șase luni.

Argumentul principal: protejarea consumatorilor în contextul inflației

Potrivit inițiatorilor amendamentului, menținerea plafonării este necesară pentru a limita efectele creșterii prețurilor la alimentele de bază.

Aceștia susțin că măsura contribuie la protejarea puterii de cumpărare și la asigurarea accesului la produse esențiale pentru persoanele cu venituri mici.

„Având în vedere creșterea inflației este necesar ca produsele din listă să fie plafonate până la sfârșitul anului pentru protejarea puterii de cumpărare, precum și pentru asigurarea accesului la alimentele de bază a persoanelor cu veniturile mici”, arată autorii amendamentului.

O măsură aplicată încă din 2023

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023, prin OUG 67/2023, inițial pentru o perioadă de 90 de zile.

Ulterior, măsura a fost prelungită succesiv prin mai multe ordonanțe de urgență, ultima fiind valabilă până la 30 iunie 2026, înainte de noua decizie adoptată în Parlament.

Lista celor 17 alimente cu adaos plafonat

Măsura se aplică pentru următoarele produse alimentare de bază:

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu "000" până la 1 kg

6. Mălai pănâ la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui

( Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard)

10. Carne proaspătă porc

(Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc. )

11. Legume proaspete vrac

(Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi)

12. Fructe proaspete vrac

(Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă)

13. Cartofi proaspeți albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kg

15. Smântână- 12% grăsime

16. Unt până la 250 grame

17. Magiun până la 350 grame.

Măsura, prelungită succesiv de la introducerea sa

Schema de plafonare a fost gândită inițial ca o intervenție temporară pe piața alimentară, însă a fost extinsă de mai multe ori în ultimii ani, pe fondul evoluțiilor inflaționiste.

Executivul a justificat anterior prelungirea prin necesitatea stabilizării pieței și a protejării consumatorilor vulnerabili.

Discuții anterioare privind o plafonare extinsă

Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat în luna martie că avea în vedere un act normativ prin care, pentru o perioadă de șase luni, toate produsele agroalimentare ar fi urmat să aibă un adaos comercial limitat la 20%.

Acesta susținea la acel moment că o astfel de măsură ar putea contribui la „reglarea completă” a pieței din România.

Noua decizie din Parlament vizează însă exclusiv menținerea plafonării pentru lista actuală de produse de bază până la finalul anului 2026.