IAN își cere scuze după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane: „Am acționat din impuls”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 21:18

Trapperul IAN a transmis un mesaj public de scuze după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert la Arenele Romane din București. Artistul, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, spune că regretă gestul și că își asumă consecințele.

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