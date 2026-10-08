IAN își cere scuze după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane: „Am acționat din impuls”

Trapperul IAN a transmis un mesaj public de scuze după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert la Arenele Romane din București. Artistul, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, spune că regretă gestul și că își asumă consecințele.
În prima reacție publică de după incident, publicată pe Instagram, IAN s-a adresat minorilor aflați în public, părinților acestora, echipei evenimentului și artiștilor alături de care a urcat pe scenă. El a susținut că a acționat impulsiv, fără să se gândească la prezența copiilor la concert.
IAN, despre gestul de pe scenă: „Nu m-am gândit că sunt minori acolo”
Artistul a declarat că nu a intenționat să îi jignească pe spectatori sau să desconsidere munca celor implicați în organizarea concertului. În explicațiile sale, acesta a invocat faptul că nu conștientizase câți minori se aflau în public.
„Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, nu mi-a venit în cap”, a spus IAN în mesajul publicat pe Instagram.
Potrivit artistului, numărul acordurilor parentale pentru participarea la eveniment indica prezența a aproximativ 300 de minori.
Scuze pentru copii, părinți și echipa concertului
IAN a afirmat că regretă situația creată și le-a cerut iertare atât spectatorilor, cât și celor care au lucrat la eveniment. Artistul l-a menționat și pe colegul său Azteca, precizând că nu dorește ca acesta să suporte consecințele acțiunilor sale.
„Și încă odată pe cale publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia, față de echipă mi-am cerut scuze și personal”, a declarat trapperul.
În același mesaj, IAN a spus că își asumă urmările gestului și a promis că un asemenea incident nu se va repeta.
„Am dat-o de gard, asta e, nu m-am gândit, data viitoare o să mă gândesc. Și vă asigur că nu o să se mai întâmple niciodată chestia asta. Mi-am învățat lecția!”
Trapperul a explicat că întârzierea reacției publice a venit la recomandarea avocaților. Potrivit acestuia, ei l-au sfătuit să aștepte până când se liniștește și până la parcurgerea unor demersuri legale.
„Nu am ieșit până acum pe internet, pentru că așa m-au sfătuit avocații”, a afirmat IAN, adăugând că a dorit să transmită scuze copiilor și mamelor prezente la concert.
IAN, sub control judiciar pentru 60 de zile
Anghel Bogdan Georgian, cunoscut sub numele de scenă IAN, este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri în urma incidentului de la Arenele Romane. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, artistul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Gestul său a provocat reacții de indignare în mediul online. Ulterior, organizatori și parteneri ai concertului au anunțat că se retrag din organizarea următoarelor evenimente ale turneului Ian & Azteca.