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Cutremur în România, joi la prânz. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 14:02

România a fost zguduită joi de un nou cutremur. Seismul produs în județul Buzău este al cincilea înregistrat în țară de la începutul lunii august.

UPDATE Seismologii au revizuit magnitudinea cutremurului produs joi după-amiaza în județul Buzău, la 3,4 pe scara Richter, de la 3,3 inițial, precum și adâncimea la care acesta a avut loc.

Conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc la ora 13:22, la adâncimea de 128,7 km, în apropierea următoarelor orașe: 48 km sud de Buzău, 55 km nord-est de Ploiești, 62 km sud-est de Brașov, 66 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 74 km sud de Focșani și 86 km nord-est de Târgoviște.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs joi, la ora 13:22, în județul Buzău, arată datele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 48 km sud de Buzău, 52 km nord-est de Ploiești, 62 km sud-est de Brașov, 67 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km sud de Focșani și 83 km nord-est de Târgoviște.

De la începutul lunii august, în România au avut loc cinci cutremure cu magnitudini între 2,4 și 3,3 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în județul Vrancea.

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