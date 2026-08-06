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Social· 2 min citire
Cutremur în România, joi la prânz. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Cutremur
România a fost zguduită joi de un nou cutremur. Seismul produs în județul Buzău este al cincilea înregistrat în țară de la începutul lunii august.
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