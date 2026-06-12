Concedieri masive la Volkswagen până la finalul anului. Peste 28.000 de posturi, tăiate până în 2030

Sursă: Realitatea.net

Volkswagen accelerează unul dintre cele mai ample programe de restructurare din istoria sa, urmând să reducă forța de muncă din Germania cu 19.000 de angajați până la sfârșitul anului 2026.

Constructorul german și-a asumat deja, prin acorduri obligatorii, eliminarea a peste 28.000 de locuri de muncă până în 2030, în cadrul unei strategii mai largi de creștere a eficienței operaționale, potrivit unui document consultat de Reuters .

19.000 de angajați, concediați de Volkswagen până la sfârșitul acestui an

Măsurile vin ca răspuns la presiunile tot mai mari cu care se confruntă industria auto europeană: concurența acerbă din partea producătorilor chinezi, încetinirea cererii pentru vehicule electrice și costurile ridicate de producție. „Am redus costurile fabricilor Volkswagen din Germania cu peste 20% până în 2025”, a declarat CEO-ul Oliver Blume.

Compania precizează că restructurarea se va realiza în principal prin pensionări anticipate, plecări voluntare și măsuri de eficientizare, fără concedieri forțate, soluție convenită împreună cu reprezentanții sindicali.

Volkswagen încearcă astfel să își recâștige competitivitatea pe o piață internă unde costurile cu forța de muncă și energia rămân semnificativ mai ridicate față de alte regiuni, într-un moment în care producătorii tradiționali sunt forțați să investească masiv în electrificare și digitalizare.