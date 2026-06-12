700 de oi sacrificate pentru a opri răspândirea bolilor. Suspiciuni de comerț ilegal în perioada Paștelui

Sursă: Realitatea PLUS

Alerta în tot județul Mureș din cauza pestei micilor rumegătoare care face ravagii în ferme. La mai multe stâne din județ, sute de animale au murit din cauza focarelor. Unii fermieri susțin ca nu toți se supun normelor și nu vor să ia măsurile necesare ca bolile sa nu se extindă.

Situația este gravă în județul Mureș, unde autoritățile încearcă să oprească răspândirea unor boli extrem de contagioase la oi. În județ au fost confirmate 3 focare de variolă ovină și 1 focar de pestă a micilor rumegătoare.

Peste 130 de oi moarte din cauza bolii, alte 700 au fost sacrificate

Cel mai afectat este cazul din Viișoara, unde peste 130 de oi au murit din cauza bolii, iar alte 700 au fost sacrificate pentru a preveni extinderea virusului. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare spun că intervenția a fost îngreunată atât de accesul dificil către stână, cât și de faptul că proprietarii nu au anunțat imediat apariția simptomelor.

Potrivit autorităților, unii crescători încearcă mai întâi diverse tratamente tradiționale, iar medicii veterinari sunt chemați abia după apariția mortalităților.

În cazul variolei ovine, ancheta indică și posibile transporturi ilegale de animale în perioada Paștelui, când au loc numeroase tranzacții necontrolate. Pentru următoarele 30 de zile, circulația ovinelor din județul Mureș este interzisă.