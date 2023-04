Berea fără alcool nu este deloc lipsită de efecte adverse cum cred cei care nu doresc să consume bere cu alcool.

Experţii au avertizat că berea fără alcool determină rinichii să lucreze mai intens și astfel agenţii cancerigeni din această băutură nu pot fi eliminaţi în mod natural, ci se blochează în ţesuturi. Ceea ce duce la inflamarea rinichilor, favorizând apariţia pielonefritei, glomerulonefritei sau insuficienţei renale, scrie RADOR.

Din cauza berii fără alcool și tractul gastro-intestinal are de suferit. Gazele intestinale ce se pot forma ca rezultat al conținutului ridicat de dioxid de carbon și conservanții cresc mult efectul toxic al berii fără alcool.

Băutura conţine şi un procent mic de alcool etilic, iar depozitarea sa pentru o perioadă îndelungată creşte concentraţia de etanol.

Şi, lucru deloc de neglijat, berea fără alcool poate determina dependență. În mod paradoxal, consumul de bere fără alcool poate deveni primul pas spre obişnuinţa de a consuma băuturi alcoolice. Oamenii de ştiinţă explică acest efect prin faptul că berea fără alcool este percepută la fel ca berea obişnuită.

Nu e bine nici să se consume bere fără alcool în exces, pentru că un prim efect benefic se transformă exact invers, într-unul periculos. Fiind îndulcită, poate duce la îngrășare precum și la apariția cariilor dentare. În plus, persoanele diabetice trebuie să limiteze sau chiar să evite consumul de bere fără alcool care conține zahăr, sucroză sau orice alt îndulcitor, pentru că aceste ingrediente pot duce la creșterea glicemiei.

Nu este indicată șoferilor și foștilor alcoolici. Multă lume alege să limiteze cantitatea de alcool consumând băuturi precum berea fără alcool. Dar, gustul berii fără alcool poate determina un fost consumator cronic de alcool să își reia vechile obiceiuri nocive. Până și mirosul acestor tipuri de bere poate încuraja consumul de băuturi alcoolice. Astfel că, pentru a evita riscul de a recidiva, este mai bine să fie cerut sfatul medicului în cazul consumului de bere fără alcool.

Totuși, efectele benefice ale berii fără alcool nu pot fi contestate.

Berea fără alcool are numeroase beneficii în comparație cu berea care conține alcool: ajută la refacerea musculară, contribuie la sănătatea oaselor, reduce nivelul de colesterol „rău” din sânge, care favorizează apariția bolilor de inima, dar protejează în același timp și ficatul. De asemenea, berea fără alcool crește poftă de mâncare, un aspect important dacă ești subponderal.

Berea fără alcoole conține antioxidanţi, vitamine B, atât de necesare pentru funcţionarea sistemului nervos şi pentru realizarea multor reacţii biochimice.

Berea fără alcool este potrivită şi pentru cei care doresc să mai dea jos din kilograme, pentru că are mai puține calorii decât berea obișnuită, cu alcool. Dar conține cantități destul de ridicate de carbohidrați, care „nu fac casă bună” cu regimul de slăbire. Acești carbohidrați sunt, de fapt, zaharuri, care uneori pot fi naturale, provenite din cereale, dar alteori pot fi adăugate, sub formă zahărului rafinat, mai ales în cazul berilor cu arome, cum ar fi cele cu lămâie, zmeură sau grepfrut.

Reduce riscul de boli de inimă. Mai multe studii au arătat că berea fără alcool, consumată cu moderație, îmbunătățește circulația sângelui și previne astfel hipertensiunea arterială, principala cauza a bolilor cardiovasculare, precum infarctul, accidentul vascular cerebral sau boală arterială coronariană. Acest studiu, de exemplu, a relevat că riscul de tromboză, adică cel de formare a cheagurilor de sânge în artere, este mai redus în rândul consumatorilor de bere fără alcool. De asemenea, o altă cercetare, realizată pe subiecți umani cu vârste cuprinse între 58 și 79 de ani, indică faptul că fenolii din berea fără alcool pot reduce riscul de ateroscleroza, o afecțiune care constă în îngustarea arterelor că urmare a depunerilor de grăsime.

Te binedispune. Băuturile alcoolice pot stimula producția de dopamină la nivelul creierului, dar puțini știu că același efect îl are și berea fără alcool, arată un studiu publicat în revista Nature în 2013. Dopamina este unul dintre principalii neurotransmițători de la nivelul sistemului nervos și este responsabilă de nivelul fericii, influențând optimismul și motivația. În cadrul acestei cercetări, oamenii de știință au măsurat, prin intermediul tomografiei cu emisie de pozitroni (PET), nivelul de dopamină a 49 de bărbați care consumau frecvent bere fără alcool sau băuturi energizante. Ei au descoperit că bărbații care obișnuiau să consume bere fără alcool aveau niveluri semnificativ mai ridicate de dopamină la nivelul creierului.

Cum te hidratează și previne riscul de pietre la rinichi. Berea fără alcool este o băutură indicată în sezonul cald, care poate preveni deshidratarea, pentru că are în compoziție minimum 90 la sută apă. Totuși, nu înseamnă că poți să înlocuiești complet apa cu berea fără alcool

Te ajută să dormi mai bine. Spre deosebire de băuturile alcoolice, care perturbă somnul, berea fără alcool are și un efect sedativ. Totul se datorează hameiului din berea fără alcool. Hameiul are proprietăți sedative prin efectul asupra producției de acid gamma-aminobutiric (GABA), un neurotransmițător care are un rol important în reglarea ciclului somn-veghe, ajută la reducerea stresului, a tensiunii nervoase și ameliorează stările de anxietate.

Benefică pentru sănătatea oaselor. Cerealele și hameiul din compoziția berii fără alcool sunt surse importante de siliciu, un mineral esențial pentru menținerea densității osoase, prevenind astfel osteoporoză, dar nu numai. Siliciul ajută la formarea și, ulterior, la rezistență dinților, cartilajelor, tendoanelor, părului și unghiilor.

Conferă și suplețe pielii și elasticitate pereților vasculari. C onsumul de bere fără alcool poate preveni probleme precum ateroscleroza, apariția ridurilor sau a cariilor dentare, căderea părului sau ruperea unghiilor. În plus, siliciul ajută și la asimilarea fosforului, un mineral esențial pentru sănătatea creierului.

Sursă excelentă de vitamine și minerale. Pe lângă siliciul conținut, berea fără alcool este o sursă importantă de alte vitamine și minerale esențiale pentru bună funcționare a organismului, precum:

Vitamina B2 (riboflavină) – ajută la oxigenarea țesuturilor și conferă energie

Vitamina B3 (niacina) – ajută la reducerea colesterolului din sânge și îmbunătățește funcția cerebrală

Vitamina B6 (piridoxină) – asigura regenerarea celulelor și sprijină producția de trombocite

Vitamina B7 (biotina) – sprijină metabolismul zahărului și al grăsimilor din alimente și ajută la utilizarea eficientă a energiei

Vitamina B9 (acid folic) – îmbunătățește circulația sângelui și este esențială pentru bună dezvoltare a fătului

Vitamina B12 (cobalamină) – sprijină producția de celule roșii și asigura bună funcționare a celulelor nervoase

Calciu – ajută la dezvoltarea și menținerea sistemului osos

Potasiu – controlează contracția musculară, reglează bătăile inimii și protejează sănătatea sistemului cardiovascular și nervos

Zinc – întărește sistemul imunitar și reduce simptomele asociate răcelii și gripei

Fier – ajută la transportarea oxigenului și a substanțelor nutritive către toate organele

Sodiu – facilitează absorbția de apă în țesuturi și ajută la reglarea presiunii arteriale