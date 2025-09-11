"Așa cum v-am spus despre Macron s-a întâmplat: imperiul minciunii a primit un cutremur consistent.

Să nu uităm că același Macron l-a invitat pe Bolojan, care era pe vremea aceea președinte interimar, și care s-a dus ca o slugă ca să învețe cum se sărăcește o țară.

Eu vă spun că zidul Parisul a căzut. Va urma ca undă de șoc zidul Berlinului, care va cădea a doua oară - s-a constituit tot pe minciună. Va urma zidul Bruxelllesului și, ulterior, va urma zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va duce - că e foarte ușor - va cădea zidul Chișinăului.

Când dreptate se vinde nedreptate devine lege. O clică de pseudoculți alogeni, continuatori ai Cominternului, stăpânesc prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine.

Au transformat țara într-o colonie pentru a o face să fie un gulag al disperării. Asuprind săracii și disprețuind aproapele, au ajuns să taxeze copilul - inclusiv pe cel nenăscut, să fure de la mamele care dau viață, condamnând la neputință viitorul acestei națiuni", a declarat miercuri Georgescu, după ce s-a prezentat la sediul IPJ pentru a semna controlul judiciar.