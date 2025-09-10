"Cred că prima dată ar fi trebuit să abordați subiectul Franța: este cel mai important. Așa cum v-am spus despre Macron, s-a întâmplat - imperiul minciunii a primit un cutremur consistent și desigur că este o zicere franceză care spune că drepturile și libertățile se iau, nu se dau. Asta face poporul francez, care astăzi este pe stradă, contestând acest sistem draconic impus ăîn Franța,.

Să nu uităm că același Macron l-a invitat pe Bolojan, care era pe vremea aceea președinte interimar și care s-a dus ca o slugă ca să învețe cum se sărăcește o țară. Eu vă spun că zidul Parisul a căzut. Va urma ca undă de șoc zidul Berlinului, care va cădea a doua oară - s-a constituit tot pe minciună. Va urma zidul Bruxelllesului și, ulterior, va urma zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va duce - că e foarte ușor - va cădea zidul Chișinăului.

Eu vă spun așa, că nu mai avem dreptate și când dreptate se vinde nedreptate devine lege iar procesul adevărat ce este astăzi nu este al meu; este al României. Spun asta pentru că astăzi o clică de pseudoculți alogeni, continuatori ai Cominternului, stăpânesc prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine", a declarat, miercuri, Călin Georgescu, la ieșirea din sediul poliției ilfovene, unde a fost să semneze controlul judiciar. Măsura preventivă a fost prelungită cu încă 60 de zile în urma deciziei de săptămâna trecută a procurorilor.

"Au transformat țara într-o colonie sufocată de droguri și de cămătari"

Călin Georgescu acuză că țara a fost transformată „într-o colonie” și „un gulag al disperării”, controlată de jocuri de noroc, cămătari, bancheri și lipsă de speranță. El susține că guvernanții au asuprit săracii, au taxat copiii nenăscuți și au condamnat viitorul națiunii, subliniind că „lanțurile minciunii” se vor rupe prin adevăr și unitate.

"Asuprind săracii și disprețuind aproapele, au ajuns să taxeze copilul - cel nenăscut, să fure de la mamele care dau viață, condamnând la neputință viitorul acestei națiuni. De aceea eu spun așa - lanțurile astăzi nu mai sunt de fier, sunt de minciună și se vor rupe prin adevăr și unitate", a afirmat liderul suveranist.

"O să vină adevărul anulării alegerilor din decembrie 2024"

În plus, Georgescu anticipează că va veni momentul adevărului legat de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

"Desigur, va veni și adevărul foarte curând al anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. Constat că suntem foarte consistent sprijiniți de către Ursula von der Leyen care pe principiul minciuna are picioare scurte sau ne opune acțiunii ca să devenim acțiunea însăși a reușit performanța unică pe mapamond să transforme o defecțiune mecanică într-o invazie geopolitică. Evident că ulterior și-a retractat totul, dar asta a reușit.

Vă spun foarte clar și precis: România nu poate fi condusă prin scuze ridicole", a transmis acesta.