“Povestea UNPR a început la 1 mai 2010, în vremuri de mari frământari din punct de vedere politic, social și economic. Un partid format de la zero, dintr-o mână de oameni curajoși și hotărâți să facă o schimbare importantă în bine, să aducă stabilitate și echilibru în politica românească. Au venit, atunci, lângă mine câțiva români patrioți, mi s-au alăturat fără să stea pe gânduri. Am trecut prin multe, dar întotdeauna am susținut și am apărat interesul național, în spiritul imnului partidului, cu o simbolistică în care credem cu toată forța și cu toată inima: „Noi suntem români” și al devizei care ne-a ghidat mereu: „Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare”. Partidul a crescut, în timp, pentru că mulți politicieni au simțit să ni se alăture”, spune Gabriel Oprea.

“Am reprezentat UNPR în patru guverne, două de dreapta și două de stânga și, de fiecare dată, am ales calea pe care am considerat-o dreaptă, chiar și atunci când această alegere a fost foarte grea. Ne-am respectat, de fiecare dată, cuvântul.

Sub steagul UNPR, am deținut, cu onoare, funcțiile de ministru al apărării naționale, ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională și prim-ministru interimar.

Am fixat un scop primordial pentru mandatele mele: să fiu alături de oamenii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, să-i sprijin prin măsuri concrete. Și am făcut-o, nu doar cu faptele, ci și cu sufletul. Sunt militar și fiu de militar și am acționat gândindu-mă întotdeauna la binele celor din domeniu. UNPR a inițiat și a trecut în Parlament proiecte importante. Partidul a avut o creștere constantă și a ajuns să numere 500.000 de membri, iar în anul 2015, ținta noastră era să dublăm această cifră. În august 2015, un sondaj realizat de IRES, preluat de Realitatea TV, DC News, Adevărul etc., arăta că 45% din români considerau că activitatea mea în funcţia de premier interimar a fost una bună, iar 5%, că a fost foarte bună. În același timp, 48% considerau că activitatea ca ministru şi vicepremier a fost bună, iar 5% o cotau drept foarte bună.

Practic, în vara anului 2015, președintele UNPR, se bucura de aprecierea a 50% dintre români ca premier și de 53% ca vicepremier și ministru al afacerilor interne. În același timp, partidul se afla la peste 12%”, se arata în mesaj.

“Ce a urmat știe toată lumea: dosare politice. Avântul nostru politic m-a transformat în țintă; s-a considerat că acest avânt trebuie stopat.

Am sprijinit întotdeauna justiția, din convingerea că un stat puternic nu poate exista fără o justiție puternică. Însă pentru o democrație sănătoasă, pentru un stat de drept care își respectă și își protejează cetățenii, este absolut obligatoriu ca justiția să fie dreaptă.

Practic, peste noapte, am fost transformat, din liderul politic apreciat de români și omul care nu lasă pe nimeni în urmă, în dușmanul universal. Iar dușmanul trebuia anihilat fulgerător. Au fost aruncate asupra mea mizerii greu de imaginat și mi-au fost puse în spate păcate pe care nu le-am comis. Mi s-a croșetat, cât ai bate din palme, o imagine total deformată, ireală.

Am demisionat din guvern și am ales să plec din fruntea UNPR, pentru ca imagine care îmi fusese construită subit să nu afecteze partidul. Cu aceeași onoare care mi-a caracterizat întreaga activitate, am decis să demisionez și din Senat, deși colegii senatori au dat un vot corect pentru mine”, subliniaza fostul vicepremier pentru securitate nationala.

“A fost greu, dar am crezut cu toată forța că adevărul va învinge și am mers neabătut pe drumul meu, cu Dumnezeu în suflet.

După toți acești ani extrem de grei pentru mine, pentru familia mea și pentru oamenii din partidul pe care l-am creat, justiția a făcut dreptate.

În 2021, prin decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, am fost achitat în dosarul maşinii achiziționate de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

În martie 2023, și Tribunalul București a decis achitarea mea în dosarul privind accidentul rutier în care, în mod tragic, a murit un polițist, pentru că „FAPTA NU EXISTĂ”. Decizia Tribunalului București a confirmat-o practic, pe cea din 2018, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilea, în Încheierea din 18 iunie, că “nu există nicio legătură între atribuțiile de serviciu ale ministrului și fapta de ucidere din culpă”.

7 ani lungi de procese, 7 ani în care a trebuit să lupt, paradoxal, să-mi dovedesc nevinovăția, 7 ani în care oameni nevinovați au fost afectați profund de minciună, fals și manipulare și au suferit pentru vini pe care nu le-au avut.

Însă, Dumnezeu nu ne lasă niciodată și Binele învinge întotdeauna răul.

La solicitarea colegilor, a oamenilor care cred în mine în continuare, am revenit în UNPR. Cred cu tărie și astăzi că echilibrul politic este extrem de important, cred că statul trebuie să lucreze pentru popor, cred că fiecare om din această țară, de la nou-născut la pensionar, trebuie să se simtă, clipă de clipă, deosebit de valoros pentru statul român și sprijinit de către acesta.

România are șansa să revină la drumul corect, dacă este condusă de patrioți, de oameni care își iubesc țara și aleg întotdeauna onoarea, nu compromisul”, spune Gabriel Oprea.

“Avem război la graniță și astăzi vorbim, din păcate, despre tot felul de crize, începând cu cea energetică și cea alimentară. Este vremea specialiștilor, în fiecare domeniu în parte, este vremea experienței și a soluțiilor excepționale, este vremea deciziilor exclusiv corecte pentru România. Nu ne permitem, la nivelul statului, erori, experimente, nu există timp să testăm, să greșim, să învățăm. Este absolut necesar ca statul român să fie performant ACUM.

În acest context complicat, UNPR sprijină coaliția aflată la guvernare, pentru stabilitatea țării.

Le suntem alături, ca întotdeauna, militarilor, polițiștilor și tuturor specialiștilor din domeniul securității naționale, prin Uniunea Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”.

Unitatea este importantă mai mult decât oricând. Trebuie să fim puternici și responsabili, pentru a trece cu bine și peste această situație care a schimbat întreaga față a lumii. Mergem înainte cu încredere! Cu Dumnezeu înainte!

La mulți ani, UNPR!”, îsi încheie mesajul presedintele partidului.