La începutul lunii octombrie, fostul senator PSD Marius Isăilă s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu Octavian Berceanu și i-ar fi promis acestuia un milion de euro pentru ministrul rezist al Apărării, Ionuț Moșteanu. Marius Isăilă promitea, de asemenea, că îl va ajuta pe Cătălin Drulă să ajungă primar general al Capitalei dacă pune mâna pe contracte bănoase cu Romtehnica.

CUM SE DAU CONTRACTE CU STATUL ÎN SCHIMBUL MILIOANELOR DE EURO

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, i-am zis! I-am zis...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:… și de fonduri pe-acolo că puteți fi generoși…Nu i-am zis mai mult! Că puteți fi generoși.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, nu, că vom fi generoși. Da, mă, da! Și, bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!

SURSE: DATE ANCHETĂ

De altfel, senatorul PSD Marius Isăilă spune că Ionuț Moșteanu ar trebui să profite de funcția pe care o are pentru a-și umple buzunarele.

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Nu se modifică nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tavi, nu se modifică nimic, ai cuvântu` meu de-onoare! Tavi, tu explică-i doar atât… „Bă, înțelege pentru numele lui Dumnezeu că e momentul tău!”

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles asta, bine, n-ai înțeles-o, p..a (expresie trivială) mea! Vei rămâne-n istorie ca prostu` satului! Dacă nu-nțelege! Pup, Tavi!

SURSE: DATE ANCHETĂ

Potrivit jurnaliștilor, fostul membru al USR, Octavian Berceanu este chiar denunțător în dosarul mitei pentru Moșteanu. Acesta a purtat de 17 ori microfon pe el, în discuțiile cu fostul senator arestat Marius Isăilă.

Ministrul rezist al Apărării, Ionuț Moșteanu a fost deja audiat. După ce a stat în fața procurorilor, acesta a făcut mai multe dezvăluiri și spune că nu s-a întâlnit cu acea persoană și că luptă alături de autorități împotriva corupției.

„Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor.

Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru.”

SURSA: FACEBOOK/IONUȚ MOȘTEANU