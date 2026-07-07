Televiziunea Poporului, sancționată din nou de CNA pentru că este alături de suveraniști. Presiunile la adresa postului Realitatea PLUS continuă
Consiliul Național al Audiovizualului
Sancțiuni în lanț pentru Realitatea PLUS. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat din nou Televiziunea Poporului doar pentru că a îndrăznit să vorbească despre Călin Georgescu, AUR și George Simion. De la amenzi repetate până la sancțiuni dure precum suspendarea emisiei și chiar ridicarea licenței, presiunea asupra postului TV continuă să crească. În ciuda tuturor acțiunilor orchestrate de statul paralel, Realitatea PLUS va continua să fie alături de români și cu riscul de a fi închisă va prezentat toate abuzurile la care a fost supusă.
Mircea Toma, membru CNA, s-a arătat deranjat de faptul că Realitatea PLUS a difuzat în cardul emisiunilor sale o intervenție a lui George Simion, președintele AUR, despre care a spus că a avut un discurs electoral. Remarca membrului CNA nu este justificată și poate fi catalogată drept absură având în vedere faptul că România, în momentul respectiv, nu se afla nici în campanie electorală și nici nu aveau loc alegeri în perioada următoare.
”Vorbim despre postul de televiziune Realitatea Plus, emisiuni care au fost supuse analizei Consiliului, emisiuni din februarie, ziua de 1 februarie. Am reținut trei emisiuni: Newsroom, Deschide Lumea și Culisele Puterii. În toate trei am reținut că există o atenție a postului pentru, mă rog, este prezentat consistent Simion, care are un discurs lung, electoral: „Trebuie doar să fim lăsați să guvernăm.” E discurs electoral”, a spus Toma.
Seria absurdităților invocate de Mircea Toma au continuat într-un raport al CNA pe care acesta l-a citit în cadrul ședinței de marți, 17 iulie.
Redăm mai jos întregul raport citit de Mircea Toma:
Proteste combinate cu alte proteste, imagini de la proteste vor reveni recurent. Deci, aici am identificat, într-una dintre ferestrele postului, că curg continuu proteste, imagini cu proteste, cu oameni în stradă. Sunt imagini de actualitate, altele sunt imagini generice care țin, ca să zic așa, atenția trează pentru sentimentul de acțiune stradală. „Românii se revoltă” – este discursul moderatorilor la Deschide Lumea, se cer alegeri anticipate, acesta e mesajul AUR. Este prezent în studio un reprezentant AUR la Deschide Lumea, la Culisele Puterii din nou, moderatoarea mobilizează la proteste pe 12 februarie, ora 12, să protestăm.
Suntem în 1 februarie, atunci începe mobilizarea pentru proteste la postul de televiziune Realitatea PLUS.
George Simion beneficiază de un video în care face apel la proteste, iar din studio îl consiliază un expert „apolitic”, dl Miron Mitrea, care nu e relevant în discuția noastră.
PLUS Matinal – am trecut în ziua de 2 februarie, toată ziua; de fapt, n-am să vă chinui, toată săptămâna, până la 12 februarie, curg apelurile la mobilizare pentru proteste în toată țara.
Sunt reținute în rapoarte, în fiecare zi avem bucuria să-l vedem pe dl Călin Georgescu, fie în discurs înregistrat și difuzat. Citez aici un fragment din discursul lui Georgescu, distribuit la ora 9 dimineața: „Transmit clasei politice să se întoarcă la popor.” Este dorința „apolitică” a domnului Călin Georgescu, persoană care este persoană civilă, fără nicio relevanță politică. Moderatoarea spune despre el „candidatul interzis”. Vedem cât de susținut este Călin Georgescu, oameni care îl strâng în brațe, îl pupă, iar moderatoarea remarcă și dă știri despre ce se întâmplă cu această persoană privată.
Subiect de știre care, mda, continuă pe parcursul zilei: suntem anunțați că vrem să vedem mesajul de „forță majoră” al lui Călin Georgescu – este o sintagmă care apare în discursul tuturor moderatorilor pe parcursul zilei. „Urmează să primim un mesaj de forță majoră”, spune Georgia Pietreanu, iar după aceea și alți moderatori. Călin Georgescu ne zâmbește din ferestre tot timpul, atunci când nu este chiar difuzată vreo înregistrare video.
Raport de Zi – această atmosferă continuă, se schimbă moderatorii, dar nu se schimbă subiectul. Călin Georgescu este permanent vizibil. Apar din când în când deputați AUR care intervin cu aceeași idee de nemulțumire a populației și nevoia de a ieși în stradă pentru „a ne lua țara înapoi”, plus invitația la alegeri anticipate. Raport de Zi – deci avansăm până spre prânz, seara cu emisiunile Raport de Zi de la 12:30 și de la 13 la 14. Dl Giurgea e moderator în acest interval, promovează protestele lui George Simion, este un video cu George Simion care spune „pe 12 februarie”; da... seara, la Culisele Statului Paralel.
Am notat când sunt prezenți membri de partide; singurul partid identificat a fost cel care se descrie ca fiind „suveranist”, cel mai frecvent apărând un deputat AUR – în cazul acesta, dl Lazăr.
Era prezentat ca AUR pe post; între timp o fi făcut un partid mai „suveranist” ca AUR, care nu e destul de suveranist. Mă rog, nu comentez faptul că, într-adevăr, aici sunt de acord cu observațiile reprezentanților postului, că persoanele aflate la guvernare sunt descrise ca „papagali”, „ăștia trei”, „papițoi”, „proști”, fără intervenția vreunui moderator – „globaliști neobolșevici” și calificări mai aspre există. Sigur că, în oglindă, e un oarecare dezechilibru când ai constant, pe de o parte, persoane care vorbesc de pe „piedestalul admirației” postului despre niște „gunoaie” care întâmplător se află la guvernare (ghilimele pentru „gunoaie”).
Moderatorii vorbesc despre „candidatul interzis de sistem”, nu despre opinia unora că ar fi candidat interzis de sistem. Pe 3 februarie, Realitatea Zilei continuă acest regim, apare alt reprezentant de partid, Ninel Peia, tot dintr-un partid suveranist. Călin Georgescu este subiect de știre pentru că este prezentat video în vizita pe care o face la instanță – bun prilej de baie de mulțime.
Pe 3 februarie, Realitatea Zilei continuă în același regim; de data asta avem reprezentant al PACE, iar Călin Georgescu este permanent prezent. „Va putea candida la președinție” se spune permanent în emisiune, ca subiect de dezbătut.
PLUS Matinal, în data de 4 februarie – ca să nu vă chinuiți cu notarea emisiunilor care conțin încălcări, o să spun care nu conțin încălcări, ca să le scoateți pe restul, toate la pachet.
Avem din nou reprezentant AUR și PACE, iar Simion apare în video și vorbește despre „trădători de țară”, Bolojan – e dreptul lui să spună asta. Problema mea e că Simion a apărut și cu o zi înainte, și cu două zile înainte, continuu pe post. Sunt zile în șir, nu sunt fragmente decupate.
Realitatea Zilei din 4 februarie – moderatoarea ne dă o știre surprinzătoare, anunță că G. Simion va face declarații. După care apare Simion, care face declarații. Moderatoarea se referă la poporul român și la... bun, n-am să insist, „au dus-o prost, acum o duc și mai prost”, constată moderatoarea.
Apare vicepreședinta AUR Dobrogea cu un discurs despre sărăcia absolută, și cu un apel pentru ziua de 12 februarie. Vorbim de o reprezentantă AUR pentru Dobrogea, este vorba de Alexandra Păcuraru. Prime Time News, în aceeași zi 4, „bomba momentului”, ne anunță moderatoarea, că Călin Georgescu va fi în direct la Culisele Statului Paralel. Într-adevăr, surprinzător, Anca Alexandrescu intervine și ea și anunță că „președintele meu vine la emisiunea pe care o moderez”. Pe burtieră curge: „Președintele interzis, Călin Georgescu”.
Culisele Statului Paralel, așa cum a promis Anca Alexandrescu, are chemări la „trezire în conștiință”, „să ieșim în stradă pe 12 februarie, cu cât suntem mai mulți, de mai multe ori, cu atât mai bine”. Aceasta este, din punctul meu de vedere, o categorie de declarații flagrante care se întâmplă în politica editorială. Anca Alexandrescu este mai sinceră decât restul jurnaliștilor, ea spune: „Noi suntem cei care mobilizăm lumea alături de Georgescu, președintele nostru și al suveraniștilor”. Apare aici și PNȚCD, care este partid; Pavelescu e un obișnuit al studioului Culisele Statului Paralel. PNȚCD, da, am ceva de spus – în această formulă este încadrabil la aceeași categorie cu partidele pe care le-am deschis mai devreme. Nu asta e o problemă, dar sunt din aceeași familie.
5 februarie – Alessia Păcuraru anunță și vorbește despre Călin Georgescu, el e permanent în fereastră, vorbește despre alegeri anticipate. 5 februarie, la fel, Culisele Statului Paralel, Călin Georgescu în permanență prezent. „Doar uniți putem să scăpăm de ăștia” este motto-ul TV-ului, susținut de reprezentantul postului. Discursurile invitaților iau proporții apocaliptice, „oamenii trebuie prinși și executați”. Sunt opinii exagerate, moderatorii asistă cu interes la aceste afirmații. Astea sunt incidente și încălcări mărunte; ceea ce este relevant este angajarea politică constantă și explicită a postului.
7 februarie – am avansat, sunt ferestre în cadrul postului cu promovarea protestelor din data de 12. „Trimiteți imagini din localitățile voastre, fiecare din localitatea lui să iasă și să manifeste” – e foarte interesant. Manifestațiile sunt libere, datoria ziaristului e să le prezinte cu detașare.
Promovare proteste toată ziua din 7. 9 februarie, Georgescu ocupă surprinzător ferestre din cadrul postului, vocea artiștilor se face auzită, Silvia Dumitrescu susține „merg cu el până la capăt”, „președintele interzis”, spune moderatoarea. Apar burtiere cu aceeași atitudine față de o persoană privată; cum spuneam, nu e un cetățean de la bloc care întâmplător e ales de toți ca să fie prezentat „președintele interzis” pe ecran.
Realitatea Zilei, suntem pe 9. Postul citează poziția poporului față de „hărțuirea în justiție” a lui Călin Georgescu, se pune presiune pe justiție. Oameni care invocă „viață grea” sunt în fața tribunalului. „Omul e dus în justiție fără să aibă vreo vină, nu este dreptate” – citez din declarația difuzată din mesajele de pe post – „ăștia au vândut țara bucată cu bucată, vin străinii”.
Călin Georgescu pe post, și mai târziu Simion apare în Raport de Zi la ora 12:00. Implicit, AUR este prezentat ca vector principal al organizării manifestației. În seara de 9 februarie câștigă consistență apelul, și se adaugă discursul Ancăi Alexandrescu: „Luați-le capul, mergeți peste ei, arătați-i pe toți trădătorii”. Georgescu este în fereastră și apreciază, dând din cap pozitiv.
În data de 10 se intensifică mobilizarea, Simion este prezentat live de la Senat, integral, deci implicit vorbim de un partid – AUR, AUR, AUR – sunt afirmații în Raport de Zi. Apropo de adversarii politici ai AUR, dl Dungaciu, care e membru AUR, spune: „Toiu s-a dus în SUA să dea resursele României”. Sigur, aceasta este o afirmație acoperitoare pentru ceea ce se întâmplă în relația cu... mda, moderatorul vorbește despre venirea AUR la guvernare și spune: „Hai să le dăm și lor o șansă”.
Urmează, atenție, emisiunea 100 la Sută din 10 februarie – nicio obiecție. Este o emisiune în care se exprimă opinii acide la adresa partidelor de guvernământ, a persoanelor politice aflate la guvernare, apelurile la mobilizare în stradă lipsesc, nu avem „icoanele” cu persoane politice pe ecran. Culisele de seară însă revine în registrul deschis mai sus: „Pierdeți țara, plecați, altfel vă va lua poporul pe sus”, spune Anca Alexandrescu.
Pe 12, ziua este dedicată manifestațiilor din toată țara, prezentate: „Noi, Realitatea PLUS, suntem alături de manifestanți”. Expresia „alături de manifestanți” excedează mult ceea ce înseamnă relatare de la proteste, este participare sută la sută. Anca Alexandrescu reclamă ilegalități pe parcursul procesului lui Călin Georgescu, ceea ce este interesant, punând presiune pe instanță într-un proces în curs, lucru prevăzut în cod ca fiind interzis. Imagini cu Simion în ferestrele ecranului toată ziua, ziua de 12; nu insist, e impresionant, până la lacrimi, secvențele de la Constanța, de pe treptele catedralei, unde Alexandra Păcuraru are mesaje emoționante. Live, în serii. Are mai multe momente pe zi, când i se acordă microfon, ecran, laude și burtiere. Și copilul pe care îl invită să spună că îl vrea președinte pe Călin Georgescu.
„Nu ne vom opri”, spune Anca Alexandrescu în aceeași seară, „Nicușor, o slugă, niciun motiv să se anuleze alegerile, asta am dovedit-o deja”. Culisele din 12 sunt noi, protestatarii. Se definește ce înseamnă „noi” – adică protestatarii și Realitatea PLUS. Este explicit formulat de Anca Alexandrescu când le mulțumește. Anca precizează: „Noi trebuie să găsim soluția să-i dăm jos”.
Ea e organizator de luptă politică, a uitat că e și ziarist în acest proces. Pe data de 13, tot parcursul zilei, Călin Georgescu este prezent; pe 15, la Culise, unde Oana Toiu este declarată „o proastă” de Miron Mitrea, sub privirea îngăduitoare a Nicoletei Cone, la Culisele Puterii, scuze. Cu Călin Georgescu în fereastră și el, mulțumit de ceea ce ascultă.
17 februarie, PLUS Matinal, transmisii de la secțiile de poliție unde Călin Georgescu este așteptat, sunt știri despre cum e așteptat să vină Călin Georgescu; se profită de deplasarea echipelor Realitatea, care intervievează cetățeni la fața locului, care spun „îl susținem pe dl președinte”.
Discuția este ca noi să nu facem niște judecăți globale, ci să mergem emisiune cu emisiune, am constatat volumul, nu este... SĂ ÎNTRERUPEM ȘI SĂ RELUĂM DE LA DATA DE 17 FEBRUARIE.
În a doua parte:
Scandează lumea „îl susținem pe dl președinte”, și la Realitatea Zilei continuă acest program, cum e așteptat Călin Georgescu, iar doamna Alessia ne anunță că dl Călin Georgescu vine din moment în moment, vin oameni din toată țara, pentru că va avea un mesaj. Mesajul e în sine un subiect, e enunțat. În afara de asta, avem de la Constanța intervenții cu aceeași doamnă vicepreședintă a AUR Dobrogea, dna Păcuraru: „Căline, căline, Constanța e cu tine”, și o rugăciune, sunt știrile de la Constanța. Multe sloganuri cu Georgescu în diverse formule. „Valul suveranist e din ce în ce mai puternic”, spune moderatoarea. Urmează bun... avem din nou Călin Georgescu în ferestre, Păcuraru de la Constanța, noutatea știrilor e nulă, aceste evenimente în sine sunt proteste jurnalistic-politice. „Vrem anticipate”, adaugă, ca să nu suspectăm că nu e un eveniment politic.
Pentru anticipate, campania se face în afară.
Raport de Zi, de la 13 la 14 – mesajul „președintelui interzis” e rezumat de Cuculescu, care e moderatoarea, din nou transmisii de la Constanța, Păcuraru a făcut o zi lumină pe treptele catedralei de la Constanța. Urmează o emisiune, „Tunurile pe Politicieni”, nu am identificat nimic de reclamat. Urmează emisiunea 100 la Sută a lui Botin, nu am găsit nimic de semnalat. Aici se fac afirmații despre politicienii aflați la guvernare. Este o surpriză, pare un regim editorial în care... cineva a citit Codul Audiovizualului.
Intrăm în ziua de 18 februarie. Moderatoarea ne anunță că „președintele interzis de sistem”, Călin Georgescu, nu știu ce face, dar e afirmația asumată de post. Declarație a lui Călin Georgescu, video, înregistrată. Sunt prețioase, avem mult Călin Georgescu mut și, din când în când, cu voce și atitudine. Nu putem să subestimăm această investiție editorială.
„Tunurile pe Politicieni” începe după-amiaza, la 15, cu Giurgea, are invitați care cer alegeri anticipate, temă recurentă, cu moderatorul care spune explicit „hai să mai punem un rând de alegeri”. Remarc un insert cu dl Cristoiu, probabil de pe podcast; nu am remarcat nimic deosebit față de măsura dată de el de obicei.
„Luptă pentru România” – am coborât mai adânc spre seară, merită o înregistrare cu Georgescu, și de asemenea, la Constanța, pe treptele catedralei, unde Păcuraru se roagă pentru victoria AUR, Georgescu se roagă din fereastră. Avem un complex mistico-informativ. Pe 19 am avansat, edițiile informative sunt toate bogate în video cu Călin Georgescu. Președintele este „interzis de sistem”. Apare George Simion live, care a venit să-i susțină pe oameni, un eveniment justificat social – e vorba despre criza cu apa din localitățile unde cetățenii au rămas fără apă. Sigur că Simion apare și cu acest prilej, nu avem cum să-l neglijăm. Videourile sunt citate din ziua precedentă. Mai multe live-uri cu Simion, și de la parchet un live... Simion e înfășurat în tricolor la una din apariții.
100 la Sută, 19 seara – nu am nimic de comentat, e consecvent controlul editorial aici.
Pe 22 februarie – aici am trăit un moment special, moderatoarea spune așa: „Ilie Bolojan îi umilește pe români, nu le dă posibilitatea de a consuma apă și de a se spăla”. Invitatul îi spune: „Aveți dreptate”. Relație frumoasă între moderator și invitat.
Realitatea Zilei din 22, de la 11:00 – nu e nimic de remarcat, doar această inversare de roluri.
Urmează News și Prime Time de la 18, unde avem Călin Georgescu, flori, lume, Alessia Păcuraru, iar moderatorul: „L-au terfelit pe acest om timp de un an, l-au căpiat!” – o opinie justă care completează tabloul despre Călin Georgescu, căruia i s-a dedicat o televiziune.
Culisele Puterii – nu a comis nicio încălcare pe 22 seara.
Pe data de 23 februarie, Călin Georgescu apare la PLUS Matinal, imaginea cu el, comentariile în care vorbesc despre cum, în România, nu suntem respectați... Este totuși inclus și un fragment video ca să-l vedem cum vorbește, și care spune: „Sunt aici pentru dosare inventate” etc.
Culisele Statului Paralel – 23 februarie – dedică din nou imagini și comentarii lui Călin Georgescu.
24 februarie – la PLUS Matinal avem video cu Călin Georgescu la tribunal, ce supliciu i se aplică „președintelui neales”. Mai exact, aici e un invitat care îl definește pe Călin Georgescu drept „martir al neamului românesc”.
Știrile anunță că suveraniștii se vor întâlni la Constanța din nou, se cer alegeri anticipate, multe ferestre cu manifestanți, curg manifestații în acele ferestre, între cea cu Călin Georgescu și cea cu Simion, când nu sunt prezenți live sau cu video.
La 10, avem surpriza apariției Alexandrei Păcuraru de la Constanța – își exprimă pozițiile de membru de partid AUR cu privire la situația României, nevoia de alegeri și de rugăciuni.
Urmează, după acest popas la Constanța, un popas la Buftea, unde suntem anunțați de Alessia Păcuraru că va veni Călin Georgescu. Mai târziu avem dezbateri la PLUS Matinal, imagini cu Georgescu; la Realitatea Zilei, Călin Georgescu apare live la Buftea, baie de mulțime. Ne mutăm la Constanța pentru o rugăciune scurtă pe treptele catedralei. Aici se scandează, se cere „turul doi înapoi”.
Deci avem un moment în care Călin Georgescu este simultan în direct, cu imagini cu el în fereastră ca să ne intre bine în cap, și în studio sunt mai multe persoane care aclamă nevoia de alegeri anticipate.
Realitatea Zilei – 12 – să nu uităm că și AUR e un actor important, avem discurs cu Călin Georgescu despre faptul că românii trăiesc în tiranie, un concept contemporan, și Alexandra Păcuraru, ca să ținem pasul cu AUR, și instituțional, nu doar între văzduh și cer.
Conceptul de „tiranie” este o opinie.
Nimeni nu intervine; „tiranie” înseamnă și afirmația că sunt niște fapte, dar nu intrăm în dezbatere, nu facem parte din invitații acestor emisiuni.
Continuă emisiunea – Georgescu a avut un discurs...
„Luptă pentru România” – emisiunea interesantă – am remarcat doar prezența lui Călin Georgescu într-o fereastră.
Culisele Statului Paralel – Anca Alexandrescu comentează simplu: „Și eu cred că singura șansă e să fie rași ăștia care au dat lovitura de stat, doar așa, cu Călin Georgescu; oricum, dăm bani mai mulți decât primim de la UE.” Aici e un moment aparte – Nicușor Dan apare adus în discuție de Horia Bădău, care vorbește de la Paris pentru că din România a fost... Bădău spune simplu: „Nicușor Dan a plagiat teza de doctorat, Nicușor Dan e dependent de droguri.” Două afirmații clare, nu opinii, nu intervine nimeni. Rolul moderatorului e să ceară dovezi dacă sunt afirmații de acest calibru.
Tot acest pachet de emisiuni sunt unitare, avem două evenimente mari – o manifestație pe 12, pregătită de la începutul lunii, cu apeluri, punând umărul solid televiziunea cu angajații ei.
Apoi urmează a doua serie de întâmplări – o însoțire a caznelor, a suplicilor lui Călin Georgescu. Călin Georgescu, vizitele lui la poliție, instanță, subiect constant de preocupare. Știri despre cum va merge la poliție.
Deci nu am văzut același regim în câteva emisiuni pe care le-am semnalat – ca să fie extrase. Tot acest peisaj, din punctul meu de vedere, se definește ca fiind o flagrantă și severă încălcare a condiției imparțialității. În loc să fim în fața unui post de TV, avem de-a face cu un mecanism politic de mobilizare a publicului, mesaje electorale – AUR este prezent cu mobilizare pentru mitinguri în toată țara, partea de televiziune este uitată în câteva intervenții izolate, în acest fluviu de AUR, Georgescu, Simion și Alexandra Păcuraru.
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