„În momentul de față, informațiile sunt că DLAF ar fi încheiat una dintre verificări pe care au intenționat s-o trimită la constatare. Este vorba de oameni cu funcții pe care eu nu le-am avut, deci nu e vorba despre mine. Am cerut DLAF să certifice dacă e vorb a de mine. Cu cei de la DLAF am avut deja discuții și mi-au spus că nu e vorba despre mine. Sunt total deschis să clarific situația. Sunt liniștit pentru nu există vreo faptă penală în activitatea mea de dinainte de intra politică. Nu am fost invitat la audieri, la DNA, cu excepția celei de acum 1 lună. Dacă se va porni o urmarire penală, mă voi retrage. Nu vreau să discutăm astfel de scenarii, pentru că nu sunt vinovat. Susțin în continuare inițiativa „Fără penali în funcții politice”, a declarat Dan Barna.