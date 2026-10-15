Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European: „Ne dorim să nu fie făcute tăieri pe zona agricolă și de coeziune”. Securitatea la Marea Neagră, pe agenda discuțiilor

Publicat 15 oct. 2026, 13:20 Actualizat 15 oct. 2026, 13:27

Nicușor Dan a prezentat prioritățile României la Consiliul European: bugetul UE, extinderea Uniunii și securitatea la Marea Neagră. România susține menținerea fondurilor pentru agricultură și coeziune, accelerarea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina, precum și obținerea unui sprijin european pentru un centru de securitate civilă dezvoltat împreună cu Bulgaria.

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