Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European: „Ne dorim să nu fie făcute tăieri pe zona agricolă și de coeziune”. Securitatea la Marea Neagră, pe agenda discuțiilor

Nicușor Dan a prezentat prioritățile României la Consiliul European: bugetul UE, extinderea Uniunii și securitatea la Marea Neagră. România susține menținerea fondurilor pentru agricultură și coeziune, accelerarea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina, precum și obținerea unui sprijin european pentru un centru de securitate civilă dezvoltat împreună cu Bulgaria.
Nicușor Dan: Nu vrem tăieri în bugetele pentru agricultură și coeziune
Viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene reprezintă una dintre principalele teme ale reuniunii, a declarat Nicușor Dan. România coordonează, împreună cu Italia, grupul „Prietenii coeziunii”, ai cărui reprezentanți s-au întâlnit înaintea începerii Consiliului European pentru a-și armoniza pozițiile.
Obiectivul României este ca viitorul buget european să nu reducă alocările pentru politica agricolă și politica de coeziune.
„În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politică agricolă și de coeziune, care ne interesează și sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani”, a afirmat Nicușor Dan.
O altă prioritate este accesul companiilor românești la oportunitățile oferite de componenta de competitivitate a bugetului european, astfel încât acestea să poată beneficia de finanțări și să se dezvolte.
Potrivit declarațiilor sale, dezbaterea privind bugetul urma să aibă loc în cursul după-amiezii.
România susține avansarea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina
Extinderea Uniunii Europene este o altă temă de interes pentru România. Nicușor Dan a subliniat că discuțiile vizează atât Republica Moldova, cât și Ucraina.
În acest context, el a menționat deschiderea recentă a clusterelor de negociere 2 și 3, după ce clusterele 1 și 6 fuseseră deschise cu câteva luni înainte. Obiectivul invocat este ca și celelalte două grupuri de capitole să fie deschise cât mai repede.
„Interesul nostru este ca într-un interval cât mai scurt să se deschidă capitolele de negociere, așa-numitele clustere 4 și 5”, a declarat Nicușor Dan.
Dezbaterea privind extinderea Uniunii era programată pentru seară, potrivit acestuia.
Securitatea la Marea Neagră și proiectul comun cu Bulgaria
Pe agenda reuniunii se află și situația de securitate, cu discuții despre Ucraina și despre provocările generale din domeniu.
Nicușor Dan a precizat că România urmărește includerea preocupărilor legate de Marea Neagră în concluziile dezbaterii. Totodată, Bucureștiul dorește sprijinul Uniunii Europene pentru un centru de securitate civilă pe care intenționează să îl construiască împreună cu Bulgaria.
„Ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să îl construim împreună cu Bulgaria”, a afirmat el.
Întâlnire cu secretarul general NATO, după incidentele recente de securitate
Nicușor Dan a anunțat și o întâlnire cu secretarul general NATO, la care urma să participe alături de premierul Bulgariei. Cei doi avuseseră deja o scurtă discuție în cursul dimineții, în contextul incidentelor recente de securitate.
Întâlnirea are ca obiectiv o mai bună coordonare în fața provocărilor din regiunea Mării Negre.
„Împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO după-amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a declarat Nicușor Dan.