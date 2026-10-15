Mihai Fifor, mesaj dur în ziua depunerii programului Guvernului Niculescu: „România trebuie să iasă din Bolojan Retrograd”

Publicat 15 oct. 2026, 09:42 Actualizat 15 oct. 2026, 09:43

"România trebuie să iasă din Bolojan Retrograd", este mesajul transmis, joi dimineață, de Mihai Fifor, fost ministr al Apărării. Deputatul PSD susține că avem nevoie cât mai repede de un guvern învestit pentru a pune în practică un program amplu de relansare economică.

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