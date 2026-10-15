Mihai Fifor, mesaj dur în ziua depunerii programului Guvernului Niculescu: „România trebuie să iasă din Bolojan Retrograd”
Mihai Fifor/ Foto: Facebook
"România trebuie să iasă din Bolojan Retrograd", este mesajul transmis, joi dimineață, de Mihai Fifor, fost ministr al Apărării. Deputatul PSD susține că avem nevoie cât mai repede de un guvern învestit pentru a pune în practică un program amplu de relansare economică.
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, joi dimineață, într-o postare pe Facebook, înainte ca premierul desemnat Luca Niculescu să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Social-democratul acuză fostul premier de măsuri de austeritate și avertizează că un eventual refuz al PNL de a vota învestirea noului Guvern ar putea provoca un nou blocaj politic.
Mihai Fifor susține că România traversează „poate cea mai cruntă perioadă de declin” de după 1989 și îi reproșează lui Ilie Bolojan politicile economice și sociale. În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, deputatul PSD îl numește pe fostul premier „Kamikaze Ilie” și pune sub semnul întrebării angajamentele asumate de acesta.
„Așa că întrebarea este cât se poate de legitimă: ce garanție avem că Bolojan, în imensa sa iresponsabilitate, nu se va răzgândi din nou și că PNL nu va refuza, în ultimul moment, să voteze învestirea guvernului? Ar fi încă un blocaj politic, într-un moment în care România nu își mai permite nici măcar o zi pierdută”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.
Măsurile de austeritate ale lui Bolojan, aspru criticate
Deputatul PSD susține că perioada guvernării lui Ilie Bolojan a fost marcată de austeritate și de lipsă de preocupare față de problemele cetățenilor.
„Poate cea mai cruntă perioadă de declin a României de după 1989. Luni întregi de austeritate oarbă, de cinism, aroganță și dispreț față de oameni. Totul pentru mofturile unui individ care și-a împins obsesiile până în zona patologicului, târând o țară întreagă după el. Kamikaze Ilie”, a afirmat Mihai Fifor.
Social-democratul a pus sub semnul întrebării și credibilitatea angajamentelor lui Bolojan, afirmând că acesta s-ar putea răzgândi în privința votului pentru învestirea noului Guvern.
„Oricum, nu cred că mai există cineva în țara asta care să nu știe cât valorează cuvântul lui Bolojan. Nici cât o ceapă degerată”, a scris deputatul PSD.
Ce promite PSD pentru perioada următoare
Mihai Fifor afirmă că PSD și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare pentru a repara efectele politicilor economice și sociale pe care le atribuie fostului Executiv.
„PSD și-a asumat ferm, fără echivoc, responsabilitatea de a intra la guvernare după pârjolul economic și social lăsat de politicile lui Bolojan. Intrăm să strângem după încă o guvernare de dreapta. Ceea ce PSD a făcut de fiecare dată când România a ajuns pe marginea prăpastiei”, a transmis social-democratul. Deputatul susține că obiectivul social-democraților nu este doar administrarea situației economice, ci și relansarea economiei românești.
Printre prioritățile enumerate de Mihai Fifor se numără rectificarea bugetară de urgență, asigurarea finanțării pentru domeniile esențiale și pregătirea bugetului pentru anul 2027. În postarea sa, Mihai Fifor a prezentat o serie de măsuri pe care PSD intenționează să le susțină în perioada următoare. Lista include:
Transparență în privința deficitului bugetar și a datoriilor amânate;
Rectificare bugetară urgentă pentru sănătate și serviciile esențiale;
Relansarea economiei și susținerea investițiilor;
Indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, și a pensiei minime;
Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități;
Fără noi majorări de taxe în 2027, printr-un acord cu mediul de afaceri și sindicatele;
Asigurarea energiei și încălzirii pentru iarnă;
Salvarea proiectelor și investițiilor finanțate din fonduri europene;
Eficientizarea administrației, inclusiv prin comasări voluntare;
Pregătirea bugetului pentru 2027, cu respectarea țintelor de deficit și menținerea investițiilor.
Potrivit deputatului PSD, măsurile imediate au fost anunțate de președintele partidului, Sorin Grindeanu, și urmează să fie puse în aplicare.
Fifor îl avertizează pe Bolojan în privința unui nou blocaj politic
În plus, Mihai Fifor a avertizat că Ilie Bolojan va trebui să răspundă în fața românilor dacă va împiedica aplicarea măsurilor propuse de PSD.
„Iar dacă Bolojan le va refuza românilor și această ultimă șansă de a ieși din dezastrul în care i-au împins politicile sale, va trebui să dea socoteală în fața unei țări întregi. Pentru tot ce a făcut. Și pentru tot ce, din cinism și orgoliu, ar împiedica să fie reparat”, a precizat deputatul.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la
https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026
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