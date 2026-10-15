Luca Niculescu depune astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Când au loc audierile și votarea Executivului

Publicat 15 oct. 2026, 08:20 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Viitorul Executiv ar urma să fie format din reprezentanți ai PSD și șase tehnocrați, iar sursele Realitatea Plus susțin că ar putea obține cel puțin 299 de voturi la învestire, peste pragul necesar de 233.

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