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Politica· 1 min citire

Ministrul Apărării, Radu Miruță, se victimizează că Realitatea Plus nu i-a prezentat punctul de vedere. Postul TV îi prezintă dovada

Radu Miruță (ministrul Apărării)

Radu Miruță (ministrul Apărării)

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Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 10:26
SursăRealitatea PLUS

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, se victimizează și lansează un atac direct la adresa postului Realitatea Plus. Pe pagina sa de Facebook, ministrul USR susține că postul TV nu ar fi prezentat punctul său de vedere după acuzația legată de o firmă americană care plătește o chirie infimă pentru spațiul închiriat la fabrica de muniții din Sadu. Reacția sa vine cu toate că postul TV i-a prezentat punctul de vedere miercuri seara, în emisiunea "Lupta pentru România", moderată de Nicoleta Cone.

După ce a fost solicitat să ofere un punct de vedere în controversa legată de contractul obținut de o firmă americană la Uzinele Sadu, Radu Miruță a transmis către redacția Realitatea Plus că este:

Exclus așa ceva. Ministerul Economiei nu avea voie legal să semneze vreo evaluare a pieței. Sigur există evaluarea ANEVAR la Ministerul Economiei. Verificați cu ei, fiindcă la mine nu avem astfel de implicații.

Radu Miruță intr-o reacție pentru Realitatea Plus.

Reacția a fost citită de moderatoarea Nicoleta Cone în cadrul emisiunii Lupta pentru România, miercuri, 14 octombrie, la ora 19:46.

Înregistrarea emisiunii

Dreptul la replică este cititi la la minutul 48:20, în cadul emisunii difuzate miercuri seară, 14 octombrie 2026.

Cu toate acestea, Radu Miruță a continuat să se victimizeze, într-o nouă postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Nu este prima reacție de acest gen care vine din partea celor de la USR, care se victimizează pe rețelele sociale pentru urmăritorii lor.

Înainte de Radu Miruță au mai fost și domnul Lorincz, a mai fost și domnul Dominic Fritz, cei care acuzau, la rândul lor, că noi (Realitatea Plus - n.r.) nu le-am difuzat punctele de vedere. Haideți să înțelegem că lucrurile acestea sunt cât se poate de simple. Punctele de vedere sunt publice, emisiunea de la Realitatea Plus este publică, toată lumea poate verifica acolo, inclusiv domnul Radu Miruță.

— a declarat Claudiu Giurgea, jurnalist Realitatea Plus, într-o intervenție telefonică.

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