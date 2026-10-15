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Politica· 1 min citire
Ministrul Apărării, Radu Miruță, se victimizează că Realitatea Plus nu i-a prezentat punctul de vedere. Postul TV îi prezintă dovada
Radu Miruță (ministrul Apărării)
Publicat15 oct. 2026, 10:26
SursăRealitatea PLUS
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, se victimizează și lansează un atac direct la adresa postului Realitatea Plus. Pe pagina sa de Facebook, ministrul USR susține că postul TV nu ar fi prezentat punctul său de vedere după acuzația legată de o firmă americană care plătește o chirie infimă pentru spațiul închiriat la fabrica de muniții din Sadu. Reacția sa vine cu toate că postul TV i-a prezentat punctul de vedere miercuri seara, în emisiunea "Lupta pentru România", moderată de Nicoleta Cone.
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