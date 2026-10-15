Nicușor Dan, la Consiliul European de la Bruxelles. România va susține "un buget ambițios" al UE pentru 2028-2034

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 oct. 2026, 08:21

Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii Uniunii Europene vor discuta, printre altele, despre viitorul buget comunitar pentru perioada 2028-2034, sprijinul pentru Ucraina, securitatea europeană și prețurile la energie. România va susține un buget european ambițios, care să mențină finanțarea pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună.

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