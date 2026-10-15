Nicușor Dan, la Consiliul European de la Bruxelles. România va susține "un buget ambițios" al UE pentru 2028-2034

Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii Uniunii Europene vor discuta, printre altele, despre viitorul buget comunitar pentru perioada 2028-2034, sprijinul pentru Ucraina, securitatea europeană și prețurile la energie. România va susține un buget european ambițios, care să mențină finanțarea pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună.
Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a găzduit la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru pentru pregătirea reuniunii liderilor europeni. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, care va stabili bugetul comunitar pentru intervalul 2028-2034.
Administrația Prezidențială arată că viitorul buget va influența direct perspectivele de dezvoltare economică ale României, prin resursele disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.
Ce va susține România în negocierile privind bugetul UE pentru 2028-2034
Potrivit Administrației Prezidențiale, România va pleda pentru adoptarea "unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună".
În același timp, România va susține finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului estic și regiunii strategice a Mării Negre.
Un alt obiectiv îl reprezintă susținerea politicilor de recâștigare a competitivității europene și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate.
Prețurile la energie și competitivitatea europeană, pe agenda summitului
Potrivit site-ului oficial al Consiliului European, liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru un summit de două zile, în contextul creșterii incertitudinilor geopolitice. Discuțiile se vor concentra asupra economiei și a soluțiilor pentru provocările care afectează competitivitatea europeană, inclusiv prețurile la energie.
În acest domeniu, liderii vor oferi Comisiei Europene orientări privind măsuri specifice și temporare, pe termen scurt, pentru atenuarea efectelor prețurilor ridicate la energie asupra cetățenilor și întreprinderilor din Uniunea Europeană. Totodată, aceștia vor discuta despre strategia pe termen lung a Europei pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili.
Agenda reuniunii include și progresele înregistrate în cadrul inițiativei „O Europă, o piață”, inclusiv aplicarea acesteia în 2026 și 2027, precum și modalitățile de reducere a dezechilibrelor macroeconomice globale care afectează industria europeană.
Ucraina, sprijinul european și amenințările hibride ale Rusiei
Liderii europeni vor reafirma că Ucraina rămâne o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană și vor discuta despre continuarea sprijinului acordat acestei țări. Un subiect important îl reprezintă nevoile operaționale ale infrastructurii critice ucrainene înainte de venirea iernii.
Potrivit Consiliului European, reuniunea va aborda și comportamentul tot mai agresiv al Rusiei, inclusiv atacurile hibride desfășurate pe teritoriul Europei. Liderii vor analiza progresele înregistrate în cadrul agendei europene privind pregătirea pentru apărare și modalitățile de accelerare a eforturilor comune, inclusiv prin identificarea și acoperirea lacunelor critice în materie de capabilități militare.
Migrația, extinderea UE și situația din Orientul Mijlociu, pe agenda discuțiilor
Pe lângă bugetul european, securitate și economie, liderii UE vor aborda și teme legate de migrație, extinderea Uniunii și reforme, precum și situația din Orientul Mijlociu.
Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034 reprezintă, potrivit Consiliului European, un instrument strategic pentru construirea unei Europe mai prospere, mai competitive și mai autonome din punct de vedere strategic. Negocierile privind viitorul buget european sunt importante pentru stabilirea priorităților de finanțare ale Uniunii în următorii ani, inclusiv în domenii precum agricultura, coeziunea, infrastructura și apărarea.