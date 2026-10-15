Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuție la Bruxelles înaintea Consiliului European. Poziție comună privind bugetul UE - SURSE

Publicat 15 oct. 2026, 10:33 Actualizat 15 oct. 2026, 10:40 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au discutat în această dimineață, înaintea ședinței Consiliului European, pentru a coordona strategia României și mesajul privind bugetul Uniunii Europene.

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