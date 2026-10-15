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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuție la Bruxelles înaintea Consiliului European. Poziție comună privind bugetul UE - SURSE
Nicușor Dan și Ilie Bolojan (foto: profimedia)
Publicat15 oct. 2026, 10:33
Actualizat15 oct. 2026, 10:40
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan și Ilie Bolojan au discutat în această dimineață, înaintea ședinței Consiliului European, pentru a coordona strategia României și mesajul privind bugetul Uniunii Europene.
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