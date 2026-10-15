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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuție la Bruxelles înaintea Consiliului European. Poziție comună privind bugetul UE - SURSE

Nicușor Dan și Ilie Bolojan (foto: profimedia)

Nicușor Dan și Ilie Bolojan (foto: profimedia)

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Scris deDarius Stănescu
Publicat15 oct. 2026, 10:33
Actualizat15 oct. 2026, 10:40
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au discutat în această dimineață, înaintea ședinței Consiliului European, pentru a coordona strategia României și mesajul privind bugetul Uniunii Europene.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au discutat despre poziția României

Discuția a avut loc după sosirea lui Nicușor Dan, în această dimineață. Ilie Bolojan se afla deja la locul reuniunii.

Cei doi au urmărit să stabilească strategia țării pentru discuțiile din cadrul Consiliului European și să susțină o poziție comună în privința bugetului UE.

Bugetul UE, în centrul coordonării înaintea reuniunii

Coordonarea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan a vizat atât poziția României, cât și mesajul care urma să fie transmis la reuniune pe tema bugetului european.

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