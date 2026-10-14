Guvernul Niculescu: când depune premierul desemnat programul de guvernare și când au loc audierile
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Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Cabinet. Învestirea Guvernului Niculescu depinde de obținerea a cel puțin 233 de voturi, după care vor avea loc audierile candidaților în comisiile parlamentare și votul final în plen. Calendarul procedurii vine în contextul crizei politice declanșate de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.
Guvernul Luca Niculescu: programul de guvernare, audierile miniștrilor și votul din Parlament
Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să prezinte joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și componența viitorului Cabinet. Potrivit calendarului discutat la nivel politic, miniștrii propuși vor trece prin audieri în comisiile parlamentare pe 19 și 20 octombrie, iar votul de învestitură este programat pentru 20 octombrie. Noul Executiv are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a-și putea începe mandatul.
15 octombrie: Luca Niculescu prezintă programul de guvernare
Joi este ziua în care premierul desemnat urmează să transmită Parlamentului documentele necesare pentru formarea noului Guvern. Dosarul va cuprinde atât programul de guvernare, cu principalele obiective și măsuri propuse, cât și lista persoanelor nominalizate pentru conducerea ministerelor.
Documentele vor reprezenta baza procedurii parlamentare de învestire și vor contura direcțiile pe care noul Cabinet intenționează să le urmeze în perioada următoare.
19 și 20 octombrie: miniștrii propuși, chemați la audieri
Potrivit surselor politice citate de Gândul, audierile candidaților pentru funcțiile de ministru sunt programate luni și marți, 19 și 20 octombrie. În cadrul comisiilor parlamentare de specialitate, aceștia vor trebui să își prezinte planurile și prioritățile pentru domeniile pe care urmează să le coordoneze.
Audierile reprezintă o etapă importantă înaintea votului de învestitură, programat în plenul Parlamentului.
Votul pentru învestirea Guvernului Niculescu, programat pe 20 octombrie
Marți, 20 octombrie, parlamentarii ar urma să decidă dacă acordă votul de încredere noului Cabinet. Pentru învestire sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile.
Dacă va obține sprijinul parlamentar necesar, Guvernul condus de Luca Niculescu va putea prelua mandatul. Votul este așteptat într-un context politic tensionat, după criza declanșată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.
Cine ar putea face parte din Guvernul Luca Niculescu
Componența viitorului Cabinet ar putea include reprezentanți ai PSD, dar și persoane cu profil tehnocrat, susținute de diferite tabere politice. Numele vehiculate în spațiul public provin din surse politice și urmează să fie confirmate oficial prin lista depusă la Parlament.
Printre persoanele menționate în legătură cu viitoarele portofolii se numără Marian Neacșu, Alexandru Nazare, Florin Manole, Radu Marinescu și Alexandru Rogobete. Marian Neacșu este indicat în unele informații drept posibil vicepremier și candidat pentru Ministerul Afacerilor Interne.
Lista vehiculată pentru noul Executiv cuprinde următoarele nominalizări:
Ministerul Apărării Naționale: Radu Oprea
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel Zamfir
Ministerul Afacerilor Externe: Dan Neculăescu
Ministerul Educației și Cercetării: Sorin Costreie
Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare
Ministerul Muncii: Florin Manole
Ministerul Justiției: Radu Marinescu
Ministerul Sănătății: Alexandru Rogobete
Ministerul Energiei: un candidat tehnocrat propus de Răzvan Nicolescu
Ministerul Afacerilor Interne: Marian Neacșu
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Mihai Ghigiu
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuț Mașala
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Romeo Lungu
Ministerul Culturii: un candidat tehnocrat susținut de Nicușor Dan
Un posibil minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale: un candidat tehnocrat susținut de Nicușor Dan
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Orlando Teodorovici
Ministerul Agriculturii: Florin Barbu
Aceste nume sunt prezentate ca variante vehiculate în mediul politic, nu ca o listă oficială definitivă. Componența Guvernului va putea fi confirmată după depunerea documentelor de către premierul desemnat.
Nicușor Dan ar putea lua în calcul dizolvarea Parlamentului
În paralel cu negocierile pentru formarea majorității, au apărut informații potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar analiza inclusiv scenariul dizolvării Parlamentului, în cazul în care partidele nu ajung la un acord pentru susținerea noului Cabinet.
Conform informațiilor atribuite unor surse de la Palatul Cotroceni, șeful statului le-ar fi transmis liderilor politici că este necesară conturarea unei majorități până joi, 15 octombrie, când premierul desemnat ar urma să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
Potrivit acestor informații, data de 16 octombrie ar fi fost luată în calcul pentru un eventual pas în direcția dizolvării Parlamentului, dacă negocierile eșuează. Scenariul rămâne însă condiționat de evoluția discuțiilor politice și de respectarea procedurilor constituționale.
Următoarele zile sunt decisive pentru formarea Guvernului Luca Niculescu: depunerea programului de guvernare, audierea candidaților și votul din Parlament vor stabili dacă noul Cabinet obține sprijinul necesar pentru a prelua conducerea Executivului.
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