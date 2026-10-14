Guvernul Niculescu: când depune premierul desemnat programul de guvernare și când au loc audierile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 20:37

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Cabinet. Învestirea Guvernului Niculescu depinde de obținerea a cel puțin 233 de voturi, după care vor avea loc audierile candidaților în comisiile parlamentare și votul final în plen. Calendarul procedurii vine în contextul crizei politice declanșate de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

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