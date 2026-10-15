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Politica· 1 min citire
PSD cere cât mai urgent stabilirea bugetului pentru 2027. Rectificarea bugetară, prioritatea urgentă a Guvernului Niculescu - SURSE
PSD
Publicat15 oct. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS
PSD a decis să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu pentru a susține rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor și măsurile economice urgente, potrivit surselor Realitatea PLUS. Protocoalele care urmează să fie încheiate între premierul desemnat și celelalte formațiuni politice ar urma să asigure stabilitatea Executivului pentru cel puțin șase luni.
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