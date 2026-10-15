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PSD cere cât mai urgent stabilirea bugetului pentru 2027. Rectificarea bugetară, prioritatea urgentă a Guvernului Niculescu - SURSE

PSD

PSD

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Scris deDarius Stănescu
Publicat15 oct. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS

PSD a decis să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu pentru a susține rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru anul viitor și măsurile economice urgente, potrivit surselor Realitatea PLUS. Protocoalele care urmează să fie încheiate între premierul desemnat și celelalte formațiuni politice ar urma să asigure stabilitatea Executivului pentru cel puțin șase luni.

De ce a decis PSD să intre la guvernare

Potrivit surselor Realitatea PLUS, decizia social-democraților a fost determinată de necesitatea remedierii situației financiare a țării. Printre prioritățile invocate se numără rectificarea bugetară și elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Un alt motiv îl reprezintă lipsa unui răspuns din partea celorlalte formațiuni la apelul PSD de a participa la un guvern politic, mai susțin sursele.

Protocoale de susținere pentru cel puțin șase luni

Înțelegerile dintre premierul desemnat și formațiunile politice ar urma să ofere Guvernului o perioadă de stabilitate de minimum șase luni. Potrivit acelorași surse, partidele semnatare s-ar angaja să nu susțină o moțiune de cenzură în acest interval.

Obiectivul acestor acorduri este asigurarea sprijinului parlamentar pentru adoptarea rectificării bugetare, a bugetului pentru anul viitor și a altor proiecte considerate urgente pentru economia țării.

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