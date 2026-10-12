Minoritățile naționale, primele care anunță că susțin necondiționat Guvernul Niculescu! PSD, PNL și USR pun condiții, AUR și SOS nu votează

Premierul desemnat Luca Niculescu încearcă să obțină voturile necesare pentru învestirea noului Guvern, însă negocierile cu partidele parlamentare sunt departe de a se încheia. Reprezentanții minorităților naționale sunt primii care și-au anunțat susținerea necondiționată, în timp ce principalele formațiuni politice au propriile cerințe înainte de a lua o decizie.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, președintele Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor politici că își dorește ca Guvernul condus de Luca Niculescu să obțină suficiente voturi în Parlament. Cu toate acestea, negocierile pentru formarea noului Guvern rămân complicate, deoarece partidele nu au ajuns încă la un acord privind susținerea viitorului Executiv.
PSD are cele mai multe voturi, dar pune două condiții
Social-democrații au cel mai mare număr de parlamentari, respectiv 127, iar voturile lor ar putea fi decisive pentru instalarea noului Guvern. Totuși, PSD nu este dispus să ofere susținere fără ca anumite cerințe să fie îndeplinite. Prima condiție este ca măsurile propuse de social-democrați să fie incluse în programul de guvernare. Cea de-a doua privește formarea unei majorități parlamentare clare și asumate, care să poată susține Executivul și după votul de învestitură. În lipsa unui acord asupra acestor două puncte, voturile PSD rămân incerte.
PNL și USR cer menținerea măsurilor de reducere a deficitului
Liberalii dispun de 81 de voturi în Parlament și au transmis că susținerea viitorului Guvern depinde de păstrarea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar. O poziție asemănătoare au și reprezentanții USR, care dețin 58 de voturi. Aceștia cer continuarea măsurilor de reducere a deficitului, dar și existența unei majorități parlamentare stabile. Astfel, atât PNL, cât și USR așteaptă să vadă în ce măsură programul de guvernare propus de Luca Niculescu va respecta condițiile anunțate.
De cealaltă parte, AUR, care dispune de 92 de voturi în Parlament, a anunțat deja că nu va participa la votul din plenul reunit. Prin urmare, premierul desemnat nu se poate baza pe sprijinul parlamentarilor acestei formațiuni. Nici reprezentanții SOS România nu intenționează să voteze Guvernul propus de Luca Niculescu. Formațiunea și-a anunțat deja refuzul, ceea ce complică și mai mult calculele pentru obținerea unei majorități.
UDMR așteaptă deciziile PSD și PNL. Urmează discuțiile cu PACE și UPR
UDMR, care are 31 de voturi în Parlament, nu a anunțat deocamdată o decizie definitivă. Reprezentanții formațiunii așteaptă să vadă ce hotărăsc PSD și PNL înainte de a stabili dacă vor susține noul Executiv.
Între timp, Luca Niculescu urmează să poarte discuții și cu reprezentanții grupurilor parlamentare PACE (Întâi România) și Uniți pentru România (UPR). Rămâne de văzut dacă aceste negocieri vor aduce voturi suplimentare și dacă premierul desemnat va reuși să obțină majoritatea necesară.