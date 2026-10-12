Minoritățile naționale, primele care anunță că susțin necondiționat Guvernul Niculescu! PSD, PNL și USR pun condiții, AUR și SOS nu votează

Publicat 12 oct. 2026, 15:26 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Luca Niculescu încearcă să obțină voturile necesare pentru învestirea noului Guvern, însă negocierile cu partidele parlamentare sunt departe de a se încheia. Reprezentanții minorităților naționale sunt primii care și-au anunțat susținerea necondiționată, în timp ce principalele formațiuni politice au propriile cerințe înainte de a lua o decizie.

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