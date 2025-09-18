Ministra cu zero experiență, dar multe declarații spectaculoase, și-a propus ca în loc să finalizeze investiții strategice pentru energie, vrea să ne lase doar cu promisiuni pe hârtie.

Între timp, partidul AUR depune o nouă moțiune simplă în Parlament. De această dată vizată este ministra rezist a Mediului, Diana Buzoianu. Opoziția susține că aceasta ar împiedica finalizarea hidrocentralelor respective, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a României.

Cum pune ministra cruce marilor proiecte pe hidrocentrale

Cele patru hidrocentrale de la Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cornetu-Avrig au fost declarate de interes național, dar ministra Mediului, Diana Buzoianu, le blochează în avize și studii. Deși România importă energie la prețuri record, ministra rezistă anunță că nu mai are rost să fie terminate, pentru că ar fi prea scumpe și poluante. În schimb, aceasta spune că vrea să fie construite panouri voltaice.

„Noi trebuie să ne uităm la cifre. Hai să vă dau un exemplu, pentru că vorbeam zilele acestea cu unii dintre cei mai mari experți pe energie: dacă vrem panouri fotovoltaice cu stocare, care să acopere exact capacitatea celor 4 hidrocentrale, am putea face acest lucru cu un cost de 8 ori mai mic decât să finalizăm aceste lucrări.”, a transmis Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru un post de știri.

Realitatea este însă alta față de ce susține Buzoianu. Hidrocentralele sunt la 80-90% finalizate, unele chiar cu baraje ridicate, iar România a investit deja miliarde.

Buzoianu gafează și când este întrebată despre problemele concrete ale României sau despre soluțiile pe care le are. Ministrul Mediului ezită să răspundă în interviuri sau atunci când o face, răspunde greșit.

Diana Buzoianu nu știe să răspundă nici la întrebări

„- Câte hectare de pădure are România în acest moment?

- Ăăă, nu știu exact să vă dau numărul...

- Un pădurar știți în momentul ăsta câte hectare trebuie să parcurgă?

- Nu.

- Vă spun eu, 3000.

- Știți câte puncte principale de supraveghere aveți?

- Nu avem.

- Vă spun eu, 350 în toată țara.”

Parlamentarii din AUR, PSD și PNL au acuzat-o că sabotează securitatea energetică a țării. În schimb, ministra susține că doar respectă legea și că România ar trebui să aleagă viitorul verde.