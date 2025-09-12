„Reforma Apelor Române este esențială. Este nevoie de transparență și de leadership real, capabil să livreze proiecte critice pentru sute de mii de români expuși riscului de inundații”, a transmis Buzoianu într-un mesaj public.

Potrivit ministrului, România a pierdut peste 300 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), bani care ar fi trebuit să finanțeze construcția a peste 400 de kilometri de diguri, 13 baraje și 13 poldere. În realitate, doar un baraj și un polder vor mai fi finanțate.

În perioada următoare, instituția va fi condusă de un director interimar, cu un mandat clar de reorganizare și transparentizare. Buzoianu a subliniat că schimbarea conducerii este doar primul pas într-un proces amplu de reformă.

Șeful de la "Ape", demis timp ce câteva ore după dezastrul de la Praid

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat și la începutul lunii iulie demiterea lui Sorin Lucaci, care atunci era interimar pe post, în urma unui control nefinalizat al Corpului de Control al premierului, declanșat după incidentul de la Praid.

Directorul interimar de la Apele Române, demis din funcție în urma dezastrului de la Salina Praid

După câteva ore, Buzoianu a revenit asupra deciziei, explicând că este vorba, de fapt, despre o amânare, întrucât raportul nu era finalizat. Ea a precizat că o hotărâre definitivă va fi luată doar în baza unui document oficial.

