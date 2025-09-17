”România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh-oră doar în primul semestru și cu unele dintre cele mai mari prețuri spot printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetățenilor și competitivitatea economică, iar creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, în luna august a acestui an, nu a făcut decât să adâncească problemele. În același timp, finalizarea hidrocentralelor înainte de 1989, lucrări deja realizate în proporție de peste 75%, declarate prin Ordonanța de Urgență nr. 175/2022 proiecte de interes public major, este blocată de Ministerul Mediului, care tergiversează avizele și transmite mesaje publice de descurajare. Declarațiile recente ale ministrului Mediului, reprezentanta USR, doamna Diana Buzoianu, potrivit cărora "cele patru hidrocentrale din perioada comunistă pot fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice de opt ori mai ieftine", ignoră rolul hidroenergiei în securitate energetică, ce oferă echilibru, durată de viață, reziliență la condiții meteo, protecție împotriva inundațiilor”, a precizat deputatul AUR.



El a subliniat că, prin moțiunea simplă, parlamentarii AUR solicită impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor și, totodată, cer Guvernului reluarea urgentă a lucrărilor.

