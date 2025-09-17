"Felul în care dl Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-unul din multele dosare în care este cercetat ne arată că avem de a face - dacă nu eram convinși deja - cu un stat polițienesc. Toate bazaconiile la adresa lui, felul în care este manipulată opinia publică ne confirmă acest lucru. România nu mai este o democrație, doar se mimează puterea votului.

Dl Călin Georgescu urma să câștige alegerile prezidențiale, pentru mie e clar, pentru multă lume e clar. Să spunem că era o competiție între el și Elena Lăsconi. Alegerile au fost anulate fără să fie prezentat un motiv.

Orice student la drept de anul 1 înțelege că există prezumția de nevinovăție, lucrul asta nu se aplică în cazul lui Călin Georgescu", a transmis liderul AUR într-un mesaj video postat pe Facebook.