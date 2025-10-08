Ion Cristoiu: „CCR amână decizia pensiilor speciale din motive politice!”

Ion Cristoiu îi acuză pe judecătorii CCR că au amânat decizia privind pensiile speciale doar din motive politice.

Maestrul susține că magistrații Curții Constituționale nu vor să fie acuzați în cazul în care Uniunea Europeană va respinge planul României pentru reducerea deficitului bugetar. 

Ion Cristoiu: „Guvernul va prezenta măsurile în fața UE, CCR amână!”

„Amânarea unei decizii privind legea magistraților stârnește nedumeriri. E clar că ei și-au dat seama după o săptămână... legea asta e de nu știu cât timp la ei.

 Și-au dat seama dacă corespunde sau nu Constituției. După părerea mea, ei au decis: nu corespunde Constituției. Au decis... nu din punct de vedere științific, dar au decis. Atunci de ce amână? Păi, amână din motive politice.

Au amânat-o pentru că peste 2 zile Guvernul României trebuie să prezinte în fața UE... care analizează măsurile luate pentru remedierea deficitului bugetar.”, a transmis jurnalistul.