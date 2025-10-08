Maestrul susține că magistrații Curții Constituționale nu vor să fie acuzați în cazul în care Uniunea Europeană va respinge planul României pentru reducerea deficitului bugetar.

Ion Cristoiu: „Guvernul va prezenta măsurile în fața UE, CCR amână!”

„Amânarea unei decizii privind legea magistraților stârnește nedumeriri. E clar că ei și-au dat seama după o săptămână... legea asta e de nu știu cât timp la ei.

Și-au dat seama dacă corespunde sau nu Constituției. După părerea mea, ei au decis: nu corespunde Constituției. Au decis... nu din punct de vedere științific, dar au decis. Atunci de ce amână? Păi, amână din motive politice.

Au amânat-o pentru că peste 2 zile Guvernul României trebuie să prezinte în fața UE... care analizează măsurile luate pentru remedierea deficitului bugetar.”, a transmis jurnalistul.