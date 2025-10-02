"Procurorul general Alex Florența ia de la din rechizitoriul lui Marius Iacob o bucată și o prezintă el public cu alea, cu poze. Și asta, omul, Nicușor Dan - nevolnic - o numește prima dată cercetare, care iar era un fake news, o aberație pentru că nu-i cercetare raportul, da? Și a spus că îl prezintă la reuniunea Consiliului European partenerilor strategici ca o dovadă de amestecul Rusiei în alegerile din România.

Domnul, președintele României ne spune că acest raport îl prezintă partenerilor strategici ca o dovadă - încă o dată, de o mare gravitate - ca să-i conving, să spună că în România rușii au interferat", a afirmat jurnalistul.