Nicușor Dan, sub tirul criticilor lui Cristoiu: "Ține cu orice preț să dea vina pe ruși"

Ion Cristoiu, critici dure la adresa lui Nicușor Dan. Jurnalistul spune că președintele ar fi luat o bucată din rechizitoriul procurorului Marius Iacob, sub pretextul că ar vrea să o folosească drept dovadă în fața partenerilor strategici că Rusia s-ar fi implicat în alegerile noastre. Maestrul Cristoiu îl mai acuză pe liderul de la Cotroceni și că ar fi dat informații false în spațiul public cu care acum încearcă să convingă liderii europeni că de vină sunt rușii. 

"Procurorul general Alex Florența ia de la din rechizitoriul lui Marius Iacob o bucată și o prezintă el public cu alea, cu poze. Și asta, omul, Nicușor Dan - nevolnic - o numește prima dată cercetare, care iar era un fake news, o aberație pentru că nu-i cercetare raportul, da? Și a spus că îl prezintă la reuniunea Consiliului European partenerilor strategici ca o dovadă de amestecul Rusiei în alegerile din România. 

Domnul, președintele României ne spune că acest raport îl prezintă partenerilor strategici ca o dovadă - încă o dată, de o mare gravitate - ca să-i conving, să spună că în România rușii au interferat", a afirmat jurnalistul. 