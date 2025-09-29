Nicușor Dan își face partid – „Partidul România Onestă”, care este deja testat în sondaje, potrivit declarațiilor lui Ion Cristoiu. Inițiativa vine după mai multe discuții interne și pregătiri, iar partidul se află încă în faza de construire, cu implicarea mai multor persoane din mediul politic.

„Nicuşor nu avea de gând să facă nuntă până când i s-a spus că la partidul conservator trebuie să facă nuntă, punct. Își face partid? Da, se lucrează. Vă spun din toate sursele mele. Se va numi Partidul România Onestă. Deocamdată l-a pus și în sondaje și se lucrează. Lucrează multă lume la acest partid,” a declarat Ion Cristoiu.

Nicușor Dan a obținut peste 6,2 milioane de voturi la scrutinul din 18 mai 2025, devenind astfel primul candidat independent care obține funcția supremă în stat.

Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale arată, conform AEP, că Nicușor Dan a câștigat scurtinul cu un avans de 829.589 de voturi față de contracandidatul său George Simion, liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Cursa electorală a lui Nicușor Dan este fără precedent în istoria democrației noastre.

El este primul președinte al României ales la primul mandat fără să fie afiliat unui partid. În 2015, Nicușor a lansat Uniunea Salvaţi Bucureştiul, partid devenit ulterior USR și din care, în 2017, și-a dat demisia.