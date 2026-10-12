Ilie Bolojan exclude o nouă guvernare cu PSD. În ce condiții ar susține PNL un guvern tehnocrat

Ilie Bolojan afirmă că PNL este dispus să susțină învestirea unui nou guvern, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acesta, însă exclude o nouă guvernare alături de PSD. Într-un mesaj în care critică poziția social-democraților, Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un executiv cu puteri depline și prezintă condițiile în care partidul său ar putea sprijini un guvern tehnocrat.
Bolojan: România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline
Ilie Bolojan acuză PSD că îi cere să rămână la guvernare după ce, în urma moțiunii de cenzură, i-a solicitat să plece imediat din funcție. Potrivit acestuia, social-democrații nu au oferit o soluție pentru preluarea guvernării.
„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a transmis Bolojan.
El subliniază însă că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline.
În ce condiții ar susține PNL un guvern tehnocrat
Bolojan anunță că PNL poate sprijini învestirea unui executiv fără să participe la guvernare. El precizează că i-a prezentat lui Luca Niculescu această poziție și condițiile liberalilor, pe care le descrie drept „de bun-simț”.
În cazul unui guvern tehnocrat, PNL consideră posibilă încheierea unor acorduri între premier și fiecare dintre partidele care îl susțin. Acestea ar urma să prevadă asumarea unor obiective pentru o perioadă stabilită, inclusiv adoptarea bugetului pentru anul viitor.
„În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să își asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor”, afirmă Bolojan.
Totodată, el susține că liberalii vor respecta orice acord asumat și nu vor ataca soluțiile pe care le consideră corecte pentru România.
„Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili”, adaugă acesta.
Ilie Bolojan exclude o nouă guvernare PNL–PSD
În același mesaj, Bolojan respinge explicit posibilitatea ca PNL să guverneze din nou împreună cu PSD. El îi acuză pe social-democrați de nerespectarea angajamentelor și de provocarea unor crize.
„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”, transmite Bolojan.
Acesta critică și ceea ce descrie drept o contradicție în poziția PSD: partidul contestă direcția actualului guvern, dar le cere celor pe care îi atacă să continue guvernarea.
„Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii «fraier» sau să cazi într-o capcană”, afirmă el.
Ce spune Bolojan despre PNRR și evaluările agențiilor de rating
În apărarea direcției urmate de executiv, Bolojan invocă încheierea PNRR și rezultatele evaluărilor agențiilor de rating. El susține că guvernul și-a respectat angajamentele și și-a asumat responsabilitatea pentru măsurile adoptate.
„Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte”, afirmă Bolojan.
În finalul mesajului, acesta acuză PSD că invocă grija pentru oameni, dar evită preluarea guvernării pentru a nu se expune politic.
„PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea «ca să nu se vulnerabilizeze»”, susține Bolojan.