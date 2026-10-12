Ilie Bolojan exclude o nouă guvernare cu PSD. În ce condiții ar susține PNL un guvern tehnocrat

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 20:31

Ilie Bolojan afirmă că PNL este dispus să susțină învestirea unui nou guvern, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acesta, însă exclude o nouă guvernare alături de PSD. Într-un mesaj în care critică poziția social-democraților, Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un executiv cu puteri depline și prezintă condițiile în care partidul său ar putea sprijini un guvern tehnocrat.

Distribuie articolul