George Simion, contestat din interior: „AUR poate fi luat în considerare, dar cu rezerve”

Deciziile lui George Simion din ultimele luni încep să fie contestate chiar din interiorul partidului. Dorin Enea, consilier județean în Consiliul Județean Brașov din partea AUR, a declarat într-un interviu acordat Realitatea Plus că, din cauza lui Simion, partidul a devenit „nefrecventabil” și izolat pe scena politică. În opinia alesului local., formațiunea ar putea fi luată în continuare în calcul pentru viitoare negocieri, însă cu anumite rezerve.
Dorin Enea: Eșecul negocierilor cu Veștea a afectat imaginea AUR
Dorin Enea, consilier AUR în Consiliul Județean Brașov,a afirmat că discuțiile purtate în contextul formării Guvernului Veștea au creat un prejudiciu de imagine pentru formațiunea condusă de George Simion, iar decizia de a nu vota acea formulă s-a întors împotriva partidului.
Acesta a subliniat că miza unor asemenea negocieri depășește interesele liderilor politici și ale parlamentarilor, fiind legată de funcționarea statului și de situația țării.
A fost afectată credibilitatea lui George Simion?
Întrebat dacă deciziile lui George Simion riscă să transforme AUR într-un partid care nu mai este luat în serios la negocieri, Dorin Enea a răspuns că formațiunea poate fi în continuare un partener politic, însă cu anumite rezerve.
În opinia sa, AUR ar putea avea un rol important în viitoarele negocieri, dar ar trebui să facă și schimbări pentru a recâștiga încrederea. Enea a susținut că partidul ar putea ajunge să influențeze decisiv scena politică după alegerile din 2028.
Enea: „Un lider adevărat are negocieri reale și trebuie să se țină de promisiuni”
În opinia membrului AUR, negocierile politice trebuie să fie reale, iar angajamentele asumate în cadrul lor trebuie respectate. Acesta a avertizat că miza formării unui guvern depășește interesele liderilor de partid și ale parlamentarilor.