George Simion, contestat din interior: „AUR poate fi luat în considerare, dar cu rezerve”

Publicat 15 oct. 2026, 13:51 Actualizat 15 oct. 2026, 13:58

Deciziile lui George Simion din ultimele luni încep să fie contestate chiar din interiorul partidului. Dorin Enea, consilier județean în Consiliul Județean Brașov din partea AUR, a declarat într-un interviu acordat Realitatea Plus că, din cauza lui Simion, partidul a devenit „nefrecventabil” și izolat pe scena politică. În opinia alesului local., formațiunea ar putea fi luată în continuare în calcul pentru viitoare negocieri, însă cu anumite rezerve.

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