Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS: „Dacă PNL votează acest guvern, acest guvern trece”. Avertisment privind o nouă criză politică

Publicat 15 oct. 2026, 14:43 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu a declarat, la Realitatea PLUS, că votul PNL va fi decisiv pentru învestirea guvernului și a criticat schimbările de poziție ale partidelor implicate în negocieri. În opinia sa, o eventuală susținere parlamentară nu garantează stabilitatea Executivului, iar o nouă criză politică ar putea apărea chiar înainte de expirarea unui acord de șase luni.

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