Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS: „Dacă PNL votează acest guvern, acest guvern trece”. Avertisment privind o nouă criză politică

Dan Dungaciu a declarat, la Realitatea PLUS, că votul PNL va fi decisiv pentru învestirea guvernului și a criticat schimbările de poziție ale partidelor implicate în negocieri. În opinia sa, o eventuală susținere parlamentară nu garantează stabilitatea Executivului, iar o nouă criză politică ar putea apărea chiar înainte de expirarea unui acord de șase luni.
În intervenția sa, Dungaciu a susținut că AUR își menține poziția de a nu vota guvernul, în timp ce celelalte formațiuni și-ar fi modificat declarațiile și opțiunile politice.
„Nu, nu e vorba să votăm acest guvern în niciun caz și opinia noastră a fost fermă de la început, e aceeași. Toți actorii din jurul nostru și-au schimbat de câteva ori poziția și poziționările, până au ajuns în acest consens”, a afirmat Dan Dungaciu.
Dan Dungaciu: Votul PNL decide dacă guvernul trece de Parlament
Dungaciu a prezentat poziționarea liberalilor drept elementul decisiv al votului de învestitură. Potrivit acestuia, susținerea PNL ar permite instalarea Executivului, în timp ce un vot împotrivă ar bloca învestirea.
„Dacă Partidul Național Liberal votează acest guvern, acest guvern trece. Dacă Partidul Național Liberal nu votează acest guvern, acest guvern nu va trece. Cam despre asta e vorba în votul care stă să vină”, a declarat acesta.
În același context, el a criticat PSD, PNL și pe președintele Nicușor Dan, susținând că declarațiile anterioare ale acestora nu se mai regăsesc în deciziile politice privind formarea guvernului.
Dungaciu a pus sub semnul întrebării modul în care s-a ajuns la o majoritate parlamentară, în condițiile în care, în interpretarea sa, pozițiile publice ale liderilor politici indicau anterior alte opțiuni.
„Cine reușește în România să construiască aceste majorități în pofida declarațiilor liderilor politici care construiesc aceste majorități. Asta e întrebarea fundamentală în spațiul politic de la noi”, a spus el.
Cum interpretează informațiile despre posibila dizolvare a Parlamentului
Întrebat despre informațiile prezentate în emisiune drept venite pe surse de la Palatul Cotroceni, potrivit cărora președintele ar lua în calcul dizolvarea Parlamentului în cazul unui nou eșec al învestirii, Dungaciu a respins ideea că această perspectivă ar explica singură schimbarea pozițiilor partidelor.
În opinia sa, mesajul ar fi putut contribui la negocieri, fără să reprezinte însă cauza principală a apropierii dintre formațiunile politice.
„E parte a pachetului de persuasiune a liderilor politici care să constituie majoritățile pentru guvernul Luca Niculescu. Deci e parte a pachetului, nu este explicația”, a afirmat Dan Dungaciu.
El a invocat și declarațiile liberalilor despre posibilitatea alegerilor anticipate, argumentând că teama de un scrutin nu ar explica, în sine, schimbarea de poziție pe care o reproșează liderilor politici.
Avertisment privind stabilitatea guvernului: „Nici nu știu dacă va dura șase luni”
Discuția a vizat și perspectiva unui acord politic limitat la șase luni. Întrebat dacă, la finalul acestei perioade, România s-ar putea întoarce la situația unui guvern demis de Parlament și a unui premier interimar, Dungaciu a răspuns afirmativ.
„Indiscutabil. Indiscutabil și nici nu știu dacă va dura șase luni de zile”, a declarat acesta.
El a subliniat ceea ce consideră a fi o contradicție între responsabilitatea unui Executiv de a construi un buget anual și o susținere politică negociată pentru o perioadă mai scurtă.
„Sigur că vine un guvern care face un buget pentru un an de zile și care spune că are un acord pe șase luni de zile. E un pic bizară povestea asta”, a afirmat Dungaciu.
În evaluarea sa, apropierea viitoarelor alegeri și evoluțiile politice externe ar putea amplifica dificultățile unei guvernări care pornește deja într-un context tensionat.
De ce consideră că negocierile din Parlament vor deveni esențiale
Dungaciu a susținut că obținerea votului de învestitură nu trebuie confundată cu existența unei majorități stabile pentru toate proiectele viitorului Executiv.
În opinia sa, susținerea parlamentară ar putea varia de la o inițiativă legislativă la alta, ceea ce ar face ca negocierile pentru adoptarea proiectelor să aibă un rol central în funcționarea guvernării.
„Munca parlamentară va fi aproape mai importantă decât munca din guvern”, a conchis Dan Dungaciu.