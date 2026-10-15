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Silviu Gabriel Ionescu va prelua postul de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar - SURSE

Școală

Școală

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Scris deDarius Stănescu
Publicat15 oct. 2026, 14:39
SursăRealitatea PLUS

Silviu Gabriel Ionescu va prelua funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, în cadrul Ministerului Educației. Acesta va lucra alături de ministrul Educației și se va ocupa de problemele din sistemul preuniversitar.

Un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar

Noul ministru delegat va avea atribuții dedicate învățământului preuniversitar. Prin această împărțire a responsabilităților, problemele școlilor și liceelor vor fi gestionate distinct de cele ale învățământului universitar, în cadrul aceluiași minister.

Silviu Gabriel Ionescu va colabora cu ministrul Educației pentru gestionarea sistemului preuniversitar, un sector în care sindicatele semnalează dificultăți importante.

Sindicatele reclamă măsurile aplicate în educație de Guvernul Bolojan

Reprezentanții sindicatelor din învățământ au susținut că sectorul preuniversitar se numără printre domeniile vizate de cele mai multe măsuri aplicate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

În acest context, noul ministru delegat va avea în responsabilitate exclusiv zona preuniversitară, în timp ce gestionarea problemelor acesteia va fi coordonată împreună cu ministrul Educației.

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