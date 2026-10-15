Silviu Gabriel Ionescu va prelua postul de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar - SURSE

Publicat 15 oct. 2026, 14:39 Sursă Realitatea PLUS

Silviu Gabriel Ionescu va prelua funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, în cadrul Ministerului Educației. Acesta va lucra alături de ministrul Educației și se va ocupa de problemele din sistemul preuniversitar.

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