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Politica· 1 min citire

CTP pune tunurile pe Guvernul Bolojan după operațiunea de pe Dunăre: „Atât din prostie, cât și din dorința de a trece drept eroi”

Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 07:07
SursăRealitatea PLUS

Cristian Tudor Popescu desființează Guvernul demis condus de Ilie Bolojan, după scufundarea inutilă a barjelor pe Dunăre, asta deși inițial jurnalistul i-a făcut campanie. „În nici 24 de ore de când a anunțat că nivelul apei a crescut cu 8 centimetri, Guvernul Bolojan a decis să înceapă procesul de oprire a Reactorului 2 de la Cernavodă”, a spus gazetarul.

Totodată, Cristian Tudor Popescu compară comunicarea Executivului cu mecanismul dezinformării care a alimentat conspirația „Ambulanței Negre” care a dus la atacarea unui echipaj medicale.

În opinia jurnalistului, ambele episoade au alimentat, în moduri diferite, neîncrederea populației în autorități”.

În același timp, gazetarul se întreabă de ce premierul demis Ilie Bolojan s-a grăbit să prezinte primele rezultate ale operațiunii înainte ca efectele să fie evaluate pe termen lung. „De ce a făcut asta Guvernul Bolojan? Atât din prostie, cât și din dorința de a trece drept eroi ai salvării Reactorului 2”, a spus Cristian Tudor Popescu.

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