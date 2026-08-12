CTP pune tunurile pe Guvernul Bolojan după operațiunea de pe Dunăre: „Atât din prostie, cât și din dorința de a trece drept eroi”

Publicat 12 aug. 2026, 07:07 Sursă Realitatea PLUS

Cristian Tudor Popescu desființează Guvernul demis condus de Ilie Bolojan, după scufundarea inutilă a barjelor pe Dunăre, asta deși inițial jurnalistul i-a făcut campanie. „În nici 24 de ore de când a anunțat că nivelul apei a crescut cu 8 centimetri, Guvernul Bolojan a decis să înceapă procesul de oprire a Reactorului 2 de la Cernavodă”, a spus gazetarul.

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