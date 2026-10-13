Claudiu Târziu, la Realitatea Plus: „Toată lumea se teme de alegerile anticipate”. Ce joc politic ar pregăti PSD și PNL

Publicat 13 oct. 2026, 17:29 Sursă Realitatea PLUS

Claudiu Târziu, fondator al partidului AUR, susține că negocierile pentru formarea unui Guvern condus de Luca Niculescu ar urmări, în realitate, amânarea alegerilor anticipate. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a afirmat că PSD și PNL ar încerca să evite costurile politice ale măsurilor economice dificile din perioada următoare, în timp ce partidele ar urmări să obțină o perioadă de aproximativ șase luni înaintea unei noi confruntări electorale.

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