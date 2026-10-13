Claudiu Târziu, la Realitatea Plus: „Toată lumea se teme de alegerile anticipate”. Ce joc politic ar pregăti PSD și PNL

Claudiu Târziu, fondator al partidului AUR, susține că negocierile pentru formarea unui Guvern condus de Luca Niculescu ar urmări, în realitate, amânarea alegerilor anticipate. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a afirmat că PSD și PNL ar încerca să evite costurile politice ale măsurilor economice dificile din perioada următoare, în timp ce partidele ar urmări să obțină o perioadă de aproximativ șase luni înaintea unei noi confruntări electorale.
Claudiu Târziu: Partidele ar vrea să amâne alegerile anticipate
Claudiu Târziu consideră că negocierile pentru susținerea viitorului Executiv trebuie privite și prin prisma interesului partidelor de a evita organizarea alegerilor anticipate.
Potrivit acestuia, PSD ar putea accepta susținerea unui Guvern în care nu deține funcția de premier tocmai pentru a prelungi actualul calendar politic și pentru a amâna un eventual scrutin anticipat.
„Toată lumea se teme de alegerile anticipate”, a declarat Claudiu Târziu la Realitatea Plus.
În analiza sa, nici PNL, nici PSD nu ar dori să își asume direct toate costurile politice ale măsurilor economice care ar putea afecta populația în lunile următoare, inclusiv eventualele majorări ale facturilor la încălzire și electricitate.
Fondatorul AUR susține că partidele ar încerca să câștige timp, mizând pe o perioadă de aproximativ șase luni în care să evite declanșarea alegerilor anticipate.
De ce ar accepta PSD un Guvern fără premier social-democrat
În opinia lui Claudiu Târziu, acceptarea unui premier care nu provine din PSD ar putea reprezenta o modalitate prin care social-democrații evită asumarea directă a conducerii Guvernului, păstrând în același timp posibilitatea de a influența deciziile politice.
Acesta consideră că PSD ar urmări să amâne alegerile anticipate, în condițiile în care o nouă confruntare electorală ar putea schimba actualele raporturi de putere.
Târziu a susținut că și PNL ar avea motive să evite asumarea integrală a răspunderii pentru măsurile economice din această iarnă.
În interpretarea sa, negocierile pentru formarea Guvernului ar putea oferi partidelor un răgaz politic până în vara anului viitor, când ar putea reevalua situația și încerca să evite organizarea alegerilor înainte de termen.
Aceste afirmații reprezintă evaluarea politică exprimată de Claudiu Târziu în intervenția sa televizată.
Ce rol ar putea avea PNL, UDMR și grupurile minorităților
Referindu-se la configurația parlamentară necesară pentru învestirea viitorului Executiv, Claudiu Târziu a apreciat că PNL ar putea susține Guvernul în urma unor negocieri cu premierul desemnat.
Acesta a menționat că liberalii au formulat deja condiții de natură economică și că alte solicitări ar putea apărea în discuțiile politice.
În același timp, Târziu consideră că UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale și alte grupuri desprinse din partide ar putea contribui la formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea Cabinetului.
„UDMR și minoritățile se vor alinia și nu vor fi probleme. Vor mai exista și alte grupuri parlamentare desprinse din partide, care vor susține acest guvern”, a afirmat acesta.
În scenariul descris de fondatorul AUR, susținerea parlamentară ar putea permite formarea unui Guvern politic, chiar și în lipsa unei înțelegeri tradiționale de coaliție între toate formațiunile implicate.
Șase luni de răgaz politic înaintea unei noi confruntări electorale
Claudiu Târziu consideră că perioada de șase luni discutată în negocierile politice ar putea deveni un interval în care partidele încearcă să își protejeze pozițiile și să evite asumarea unor decizii cu efecte electorale.
„Astfel, se poate alcătui un guvern politic, în ideea pe care am exprimat-o mai devreme: aceea de a obține cu toții o perioadă de grație de șase luni, pentru a amâna alegerile anticipate”, a declarat acesta la Realitatea Plus.
În această interpretare, fiecare formațiune ar avea propriile motive pentru a susține temporar o formulă guvernamentală, chiar dacă partidele nu împărtășesc aceeași viziune asupra politicilor economice sau asupra viitoarei guvernări.
Totuși, existența unei majorități pentru învestirea Guvernului nu înseamnă automat că partidele au ajuns la un acord privind toate măsurile economice și politice.
Alegerile anticipate, miza negocierilor politice
Declarațiile lui Claudiu Târziu vin în contextul discuțiilor privind susținerea unui Guvern condus de Luca Niculescu și al divergențelor dintre partide asupra formulei de guvernare.
În timp ce USR a susținut public varianta alegerilor anticipate, PNL analizează posibilitatea unui acord prin care să sprijine anumite măsuri ale viitorului Executiv fără să intre la guvernare.
În evaluarea lui Târziu, negocierile ar putea avea ca obiectiv comun amânarea unui nou scrutin, chiar dacă partidele își prezintă public pozițiile în termeni diferiți.
Organizarea alegerilor anticipate depinde însă de condițiile constituționale privind dizolvarea Parlamentului și de evoluția procedurilor de învestire a Guvernului. Până la clarificarea negocierilor și a susținerii parlamentare, scenariul descris de fondatorul AUR rămâne o interpretare politică a actualei situații.