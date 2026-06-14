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Politica· 2 min citire
Oamenii lui Bolojan, reacții precipitate. Ciucu și Muraru vorbesc despre complot, viclenie și atac la ordinea internă din PNL
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan (Inquam)
Publicat14 iun. 2026, 10:21
Actualizat14 iun. 2026, 10:56
Oamenii lui Ilie Bolojan din PNL au reacționat disperat, acuzând cu aceleași argumente ca și șeful lor de partid decizia președintelui Nicușor Dan de l-a anunțat ca premier desemnat pe prim-vicepreședintele Adrian Veștea. Liderul PNL București, Ciprian Ciucu, vorbește despre o tentativă de rupere a partidului, prin complot, în timp ce alt susținător vocal, Alexandru Muraru, a invocat o mișcare "vicleană".
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