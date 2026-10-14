Bolojan ar fi respins acordul comun propus de UDMR. Partidele ar urma să semneze acorduri separate cu Guvernul Niculescu - SURSE

UDMR ar fi pregătit să susțină un guvern condus de Luca Niculescu, însă negocierile privind un acord comun între partide ar fi întâmpinat opoziția lui Ilie Bolojan, potrivit surselor Realitatea PLUS. Liderul PNL ar prefera un acord separat cu premierul propus, în locul unui document semnat împreună cu PSD și UDMR.
UPDATE - Ședință de urgență la PNL pentru Guvernul Luca Niculescu. Liberalii decid dacă susțin învestirea
PNL se reunește astăzi într-o ședință de urgență pentru a discuta susținerea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit surselor Realitatea PLUS. Discuțiile au loc după ce Nicușor Dan ar fi dat semnalul unor alegeri anticipate și în paralel cu reuniunea PSD, în care social-democrații urmează să ia o decizie privind noul Executiv.
PNL discută condițiile pentru susținerea Guvernului Luca Niculescu
Reuniunea liberalilor precede semnarea unui acord între reprezentanții principalelor partide și premierul desemnat Luca Niculescu, programată pentru mâine, potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS.
În cadrul ședinței, conducerea PNL urmează să analizeze condițiile susținerii noului cabinet, înainte ca premierul desemnat să depună oficial în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.
Ilie Bolojan a condiționat votul pentru noul cabinet
Ilie Bolojan a declarat public că ar fi dispus să voteze un guvern condus de Luca Niculescu, însă cu anumite condiții. Decizia finală a liberalilor privind susținerea cabinetului este așteptată în urma discuțiilor din partid.
Un vot favorabil din partea PNL l-ar aduce pe Luca Niculescu mai aproape de obținerea sprijinului parlamentar necesar pentru învestirea Guvernului.
ȘTIRE INIȚIALĂ
UDMR ar fi propus un acord pentru susținerea guvernului timp de șase luni
Potrivit acelorași surse, UDMR ar fi propus încheierea unui singur acord, semnat de PNL, PSD, UDMR și Luca Niculescu. Documentul ar urma să includă angajamentul partidelor de a nu semna nicio moțiune de cenzură în primele șase luni de mandat ale noului guvern.
Acordurile de susținere ar putea fi semnate cel mai probabil mâine, după ce Luca Niculescu va depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.
Ilie Bolojan ar prefera un acord separat cu Luca Niculescu
Ilie Bolojan ar fi respins varianta unui document comun și ar fi optat pentru semnarea unui acord separat cu Luca Niculescu, potrivit surselor citate.
În aceste condiții, și PSD și UDMR ar urma să încheie acorduri individuale cu premierul propus. Prin aceste documente, partidele s-ar angaja să nu susțină demiterea guvernului în primele șase luni de mandat.