Anghel Saligny și PNDL 1 și 2, prelungite. Proiectele locale neterminate primesc termene suplimentare de implementare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 14:36

Camera Deputaților a votat, miercuri, prelungirea cu un an a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și cu doi ani a perioadei de implementare pentru proiectele nefinalizate prin PNDL 1 și PNDL 2. Potrivit deputatului PNL Florin Roman, legile urmează să fie trimise la Monitorul Oficial pentru promulgare.

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