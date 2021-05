În 2018, Giuliani i-a trimis o scrisoare preşedintelui român Klaus Iohannis, în care reclama "excesele" DNA-ului şi cerea amnistie pentru oamenii condamnaţi pentru infracţiuni reclamate de DNA în ultimii ani. Doar că, în scrisoare, Giuliani nu a menţionat că a conceput acea scrisoare în numele firmei de consultanţă Freeh Group, care i-a şi plătit fostului primar al New York-ului un avans pentru a lucra pe proiectul România.

Aceeaşi firmă, Freeh, fusese angajată de mogulul imobiliar Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de închisoare pentru fraudă imobiliară. Firma de consultanţă avea misiunea să analizeze dovezile împotriva lui Popoviciu în dosar. De altfel, Louis Freeh, patronul firmei, fost director FBI, este avocatul lui Alexander Adamescu, acum în procedură de extrădare la Londra, acolo unde se ascunde şi Puiu Popoviciu, după ce a fost condamnat, pentru fraudă imobiliară în dosarul Băneasa, la 7 ani de închisoare. În cauză sunt 224 de hectare de teren în nordul Capitalei, unde acum se află, printre altele, noul sediu al Ambasadei SUA la Bucureşti.

Întrebat dacă ştia că scrisoarea vizează interesele unui condamnat anume, Giuliani a răspuns că a trimis-o după studiul făcut pe analiza companiei Freeh despre corupţia din România şi că a fost plătit de firmă, nu de vreun posibil beneficiar.

"Niciodată nu am reprezentat un cetăţean străin. De fapt, am prevăzut, în cotractele mele, un refuz de a face asta, pentru că, de când nu mai sunt primar, nu am vrut să fac lobby. Nu am făcut nici pe vremea lui Bush, nici a lui Obama, nici a lui Trump. Şi pot dovedi", spunea Rudy Giuliani.

Liviu Dragnea, pe atunci preşedintele PSD, care a făcut totul pentru demiterea Laurei Codruţa Kovesi din fruntea DNA, a salutat scrisoarea lui Rudy Giuliani. De altfel, Dragnea l-a poziţionat pe Giuliani atunci ca vorbind în numele Statelor Unite.

Acelaşi Puiu Popoviciu îl angajase şi pe Hunter Biden, fiul actualului preşedinte al SUA, pentru a încerca stoparea anchetei pentru fraudă împotriva sa. Colaborarea între cei doi ar fi încetat în 2018.

Ancheta FBI a început cu o percheziţie la apartamentul din New York al lui Rudolph Giuliani, pe 28 aprilie, de unde au fost ridicate mai multe dispozitive electronice. Giuliani ar fi făcut lobby ilegal, în numele unor oficiali şi oligarhi ucraineni, în fața administrației Trump. Aceştia l-ar fi ajutat pe fostul avocat al lui Trump să găsească informaţii compromiţătoare despre adversarii politici, printre care şi Joe Biden, actualul lider de la Casa Albă.