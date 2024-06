Într-un interviu legat de subiectul creditelor EXIM Banca Românească ce ajung să fie plătite de la buget, în timp ce Eximbank veghează la sifonarea garanțiilor care au stat la baza creditului, omul de afaceri Adrian Porumboiu a lansat acuzații extrem de dure la adresa lui Ponta, Halalai și Stoica, șeful Cancelariei primului ministru. Totodată, Porumboiu a dezvăluit schema prin care se mențin în sferele de putere și influență cei responsabili de sifonarea fondurilor publice.

"Celebrul bancher Traian Halalai, în urmă cu 12 ani, în 2012, cînd a fost numit președinte la Eximbank, a plătit o sumă, șpagă, către Vlad Stoica, cel care era șeful Cancelariei fostului premier Victor Ponta, de 1 milion de euro.

Sunt dovezi, sunt documente prin care se vede foarte clar ca a fost imprumutat cu acei bani de doi directori de la Banca Romaneasca, de fapt o banca greceasca, care l-a imprumutat cu bani ca intre timp, peste ani, Eximbank, cu presedintele Halalai, sa cumpere acea banca cu peste 300 de milioane de euro, din bani publici. Lucrurile s-au splituit in asa fel incat pana la urma pagubit e partea romaneasca, bugetul Romaniei.

Eu vorbesc intr-o calitate care se poate demonstra oricand. Timp de peste 14 ani, am fost unul dintre cei mai mari contributori la bugetul statului prin aceea ca firmele pe care le-am condus erau platitoare de taxe cu sfintenie. Mai grav decat orice este o situatie hilara: mandatul pentru cei 12 ani de domnie ai acestui Halalai la Eximbank expirase in octombrie. Din octombrie pana acum, au facut zeci de masinatiuni in asa fel incat sa-i mai dea inca 4 ani. Intre timp, avea niste plangeri penale care au tot fost amanate", spune Adrian Porumboiu.

Întrebat cum a intrat el în această piață, Porumboiu a explicat: "Toate procesele care au durat peste 8 ani le-am castigat, civile. Cele penale, in 10 zile, spre surprinderea mea, au lucrat baietii, probabil ca sunt oameni mari de acum, dar oameni cu ghilimele, pentru ca l-au spalat in 10 zile de toate plangerile penale care existau. Iar asta demonstreaza fara tagada ca prejudiciul adus bugetului statului este unul imens."

"Dar iti pui problema cine sa controleze. A controlat Curtea de Conturi si, vezi Doamne, dupa primul control, au spus ca e prejudiciu, dupa al doilea n-a mai fost prejudiciu. Au masluit, sa fie sanatosi. Acum au venit rapid ca sa-l spele pe Halalali de la Tribunal, DNA si Parchetul General. Ramai surprins ca pot da asemenea hotarari, dar avem cale de atac. Vom face apel, nu ramanem in pozitia initiala in care cred ei ca suntem perdanti. Perdant este statul roman, cei care il acopera.

Am mers cu memorii la Ministerul de Finante. De acolo, doi ministri mi-au spus in fata ca nu avem ce-i face, e mai mare decat noi, el are intrare directa la Cotroceni si de acolo se rezolva toate treburile. Vor, nu vor sa recunoasca, le e frica de acest Halalai, el hotaraste tot", a încheiat Porumboiu.