"Hei guys, voiam sa va multumesc pentru mesajele de sustinere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat sau altceva la volan. Am facut o boacana, ce-i drept, acum ceva timp, si din cauza aia mi-au luat carnetul. Asta este, imi asum, dar le multumesc politistilor din Rasnov care au fost foarte draguti cu mine pentru ca eram intr-o situatie noua si chiar m-au ajutat. All the best", a spus Marei Dima.

Bromania ar fi ieșit pozitiv la substanțe interzise și dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Vlogger-ul, în vârstă de 33 de ani, este cunoscut pentru sketch-urile umoristice pe care le postează pe YouTube, dar și pentru mai multe producții cinematografice și seriale, dintre cea mai cunoscută este filmul Miami Bici, în care și joacă.